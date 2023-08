Bald ist Oktoberfest in München: Promis feiern schon jetzt mit Angermaier in Berlin

Die Stars und Sternchen sind schon in Bierlaune, denn in wenigen Wochen startet das 188. Oktoberfest. Grund genug, das Dirndl und die Lederhose zu präsentieren. Dafür lud das Traditionsunternehmen Angermaier zur alljährlichen "Trachtennacht" ein – allerdings nach Berlin statt nach München!

Am 16. September heißt es auf dem Oktoberfest wieder: O'zapft is! Dann wird auf dem Festgelände der Theresienwiese über zwei Wochen geschunkelt, Achterbahn gefahren und natürlich literweise Bier getrunken. Dabei darf für viele Besucher natürlich eine traditionelle Tracht nicht fehlen. Die Promis stimmen sich bereits drei Wochen vor Anstich im Dirndl und Lederhose auf die Wiesn 2023 ein – aber nicht in der bayerischen Landeshauptstadt, sondern in Berlin.

Berlin statt München: Angermaier feiert mit Promi-Gästen "Trachtennacht"

Am Donnerstag (24. August) hatte das Traditionsunternehmen Angermaier zur "Trachtennacht" eingeladen. Dass die bei Promis beliebte Party dabei im Hofbräu in Berlin statt in München gefeiert wurde, ist nicht außergewöhnlich, denn Angermaier hat Niederlassungen in Berlin, München und Stuttgart. Natürlich wird auch noch in der Heimatstadt der Wiesn gefeiert, die Münchner "Trachtennacht" folgt am 5. September.

Giulia Siegel kommt extra zur Dirndlparty nach Berlin

Zur Dirndlparty in der Hauptstadt kamen die Promis in Scharen. Unter den geladenen Gästen waren VIPs wie Ex-Buchstabenfee Maren Gilzer, Nacktschnecke Micaela Schäfer, Moderator Mola Adebisi und Model Barbara Meier. Auch aus München war extra ein Stargast angereist, DJane Giulia Siegel wollte es sich nicht nehmen lassen, ihre Tracht auf der Berliner Veranstaltung zu präsentieren.

Welche weiteren Promis auf der Angermaier "Trachtennacht" in Berlin feierten, sehen Sie oben in der Bilderstrecke.