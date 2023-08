Markus Söders Tochter Selina ist verliebt: Jetzt spricht Freund Raphael Netz über den berühmten Schwiegervater

Wie ist es, mit der Tochter eines berühmten Politiker eine Beziehung zu führen? Für Selina Söders Freund offenbar kein Problem.

Die Tochter eines Prominenten zu daten, ist nicht immer einfach. Für Selina Söders (23) Freund Raphael Netz (24) ist das hingegen offenbar kein Problem. Ministerpräsident Markus Söder und der Schwiegersohn in spe haben sogar eine gemeinsame Leidenschaft.

Selina Söder und Raphael Netz sind begeisterte Dressurreiter

Tatsächlich kennen sich der Dressurreiter und die Politiker-Tochter schon sehr lange: "Ich kann mich noch ganz genau erinnern, als ich Selina das allererste Mal gesehen habe. Das war vor elf Jahren auf den Süddeutschen Pony-Meisterschaften: Sie führte gerade ihr Pferd – und da sah ich ihre strahlend blauen Augen. Ich war damals schon hin und weg und wusste: Sie ist meine. Und seitdem habe ich eigentlich nur auf den richtigen Moment gewartet, um, sage ich mal, meinen Angriff zu starten. Ich glaube, ich war erfolgreich", erzählt er " ".

Es dauerte aber noch neun Jahre, bis das Paar letztendlich zueinanderfand. Selina Söder zog von Münster zurück nach Bayern, um auf der Reitanlage von Jessica von Bredow-Werndl zu reiten. Dort traf sie Raphael Netz fast täglich. Der mehrfache U25-Europameister arbeitet dort als Ausbilder für Pferde und Reiter. "Als wir uns nicht mehr nur am Turnier, sondern dann täglich begegnet sind, hat es auch bei mir richtig gefunkt", erzählt Selina Söder. Mittlerweile wohnt das Paar auch zusammen.

Markus Söder spricht über Liebe seiner Tochter Selina

Laut "Bunte" findet es auch Papa Markus Söder gut, dass das Paar die Liebe zum Reitsport teilt: "Das ist auch wichtig, denn viele Nicht-Reiter haben zu wenig Verständnis für das Reiten, vor allem, wenn die Liebe zum Pferd manchmal größer ist als die zum Partner. Deshalb sind Reiter füreinander geschaffen und die beiden verstehen sich super. Ich glaube, es ist der perfekte Partner", erklärt er dem Magazin.

Markus Söder und Raphael Netz sind "Star Wars"-Fans

Auch Mama Karin Baumüller-Söder heißt die Beziehung gut: "Als Selina damals den Anruf bekommen hat, dass sie hier in Aubenhausen reiten kann, habe ich natürlich gemerkt, dass die beiden sich besser verstanden als normale Freunde. Aber ich freue mich sehr, dass es so gekommen ist."

Berührungsängste mit dem berühmten Schwiegervater in spe habe Raphael Netz laut eigener Aussage nicht gehabt. Er erklärt: "Ich habe mich vor elf Jahren schon in das damals kleine Mädchen Selina verliebt. Da wusste ich das erstens noch gar nicht und zweitens spielt das in unserem Alltag keine Rolle. Ich verstehe mich sehr gut mit ihm. Wir haben viele gemeinsame Themen, weil wir beide 'Star Wars' und Science-Fiction mögen – und da können wir immer fachsimpeln. Es ist immer sehr lustig, wenn wir alle zusammen am Tisch sitzen."