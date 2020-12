Bachelor 2021 Niko Griesert: Ist er mit der Gewinnerin zusammen?

Ab Januar 2021 wird Niko Griesert als "Der Bachelor" bei RTL auf Sendung gehen und nach der Liebe suchen. Hat er seine Traumfrau gefunden? Ist er noch mit der Gewinnerin zusammen? Wie tickt der Rosenkavalier privat?

Zum elften Mal darf bei RTL ein Junggeselle in dem Dating-Format "Der Bachelor" seine große Liebe suchen. Der Rosenkavalier 2021 ist Niko Griesert. Ob er sich in eine der 22 Kandidatinnen verlieben wird?

Wann startet "Der Bachelor" 2021 im TV?

Ein Sendetermin für die neue "Bachelor"-Staffel steht bereits fest. Ab dem 13. Januar können Fans den Junggesellen Niko Griesert bei seinen Dates und Flirtereien beobachten. RTL strahlt jeden Mittwoch eine Doppelfolge aus. Abonnenten des Streaming-Anbieters TVNOW können die erste Folge der Kuppel-Show bereits am 8. Januar ansehen.

Insgesamt neun Doppelfolgen werden gesendet. Demnach sollte das Finale von "Der Bachelor" 2021 am 10. März auf RTL zu sehen sein.

"Der Bachelor"2021: Drehort in Deutschland

In den vergangenen Staffeln des Dating-Formats reisten der Junggeselle und die Kandidatinnen in traumhafte Regionen wie Kalifornien, Südafrika, Côte d’Azur oder Mexiko. Aufgrund der Corona-Pandemie musste die Produktion allerdings in Deutschland bleiben.

Für Bachelor Niko Griesert ist die neue Location aber kein Problem, wie er im Gespräch mit RTL erzählt: "Ich finde es perfekt, dass wir hierbleiben, das soll ja kein Urlaubsflirt werden. Zusammen wegfahren können wir später immer noch."

Rosenkavalier bei "Der Bachelor" 2021: Wer ist Niko Griesert?

Als neuer Bachelor tritt Niko Griesert in die Fußstapfen von ehemaligen Junggesellen wie Paul Janke (2012), Oliver Sanne (2015), Daniel Völz (2018) und Sebastian Preuss (2020). Er ist 30 Jahre alt und arbeitet als IT-Projektmanager. Sein Vater ist Wolfgang Griesert, Oberbürgermeister seiner Heimatstadt Osnabrück.

Seit drei Jahren ist Niko bereits Single und will bei "Der Bachelor" seine Traumfrau finden, wie er im Interview mit RTL sagt: "Ich bin bereit, ich hab mega Lust drauf mich neu zu verlieben! Ob das klappt kann ich natürlich nicht versprechen, aber ich kann sagen, dass das hier meine absolute Priorität ist."

Ist Niko Griesert mit der "Bachelor"-Gewinnerin noch zusammen?

Die neuen Staffel "Der Bachlor" startet zwar erst am 13. Januar 2021, die Produktion ist aber bereits abgedreht. Um den Zuschauern nicht den Spaß und die Spannung zu verderben, müssen Niko Griesert und seine Auserwählte ihre mögliche Beziehung bis zum Finale vor der Öffentlichkeit verstecken.

Ob er noch mit der Gewinnerin zusammen ist, hat RTL nicht verraten. Wie die Vergangenheit aber gezeigt hat, steht die "Bachelor"-Liebe unter keinem guten Stern. Fast alle Paare, die sich in der Kuppel-Show gefunden haben, sind heute nicht mehr zusammen. Zuletzt trennten sich Andrej Mangold und Jennifer Lange im November 2020, nachdem sie sich 2019 in der RTL-Sendung verliebt hatten. Mehr Glück hatte da die Bachelorette Melissa Damilia. Sie ist mit ihrem Gewinner Leander noch glücklich liiert.

Welche "Bachelor"-Kandidatin hat Chancen bei Niko Griesert?

2021 sind insgesamt 22 hübsche Single-Ladys als Kandidatinnen bei "Der Bachelor" dabei. Welche Frau könnte das Herz von Niko Griesert erobern? "Ich habe keinen bestimmten Typ. Blond, brünett, rothaarig, das ist alles egal. Wenn ich sie sehe, dann weiß ich es einfach. Ein schönes Lächeln und eine positive Ausstrahlung, sowas flasht mich! Ich gucke Leuten gerne in die Augen. Keine Manieren dagegen sind ein ganz großer Abturner", sagt der IT-Manager.