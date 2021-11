Axolotl bei "The Masked Singer" enthüllt: Es ist Andrea Sawatzki

Das Axolotl bei "The Masked Singer" 2021 hat zahlreiche Fans begeistert. Doch in der fünften Live-Show war Schluss. Schauspielerin Andrea Sawatzki versteckte sich unter der Maske.

Das Axolotl ist die neue Maske bei "The Masked Singer". Das Unterwassertierchen performt seit dem 16. Oktober bei der fünften Staffel der ProSieben-Show (immer samstags, 20:15 Uhr, live und auf Joyn) auf der Bühne. Durch eine Besonderheit am Kostüm wird die Lurch-Maske für farbenfrohe Auftritte sorgen.

Freches Tierchen mit Tentakeln

Für das in 700 Stunden gefertigte Kostüm wurde ein schimmernder Stoff mit funkelnden Perlmuttfarben verwendet und in zwölf durchscheinenden Farbtönen geairbrusht. Auch wurden Perlen in Regenbogenfarben auf dem Kostüm montiert. Durch verbaute LED-Lichter kann das Axolotl je nach Stimmungslage seine Farbe wechseln. Seine Tentakel haben eine Spannweite von 1,60 Metern. Das Axolotl wird zudem als "Kindskopf" vorgestellt, das mit frechen Sprüchen und liebenswürdigen Sticheleien die "Masked Singer"-Bühne erobern möchte.

Andrea Sawatzki war das Axolotl

Es wurde fleißig gerätselt, welcher VIP hinter der Maske stecken könnte. Das Axolotl wird als "echter Kindskopf" beschrieben, der "nie erwachsen" werden will. Zahlreiche Zuschauer, aber auch Ruth Moschner und Rea Garvey glauben, dass eine Komikerin hinter der Maske steckt.

Aktuell führt Martina Hill das Ranking der möglichen Axolotl-Identität an. Es werden aber auch Tahnee und Carolin Kebekus genannt.

Mit "Tatort"-Darstellerin Andrea Sawatzki hat vom Rateteam nur Ruth Moschner gerechnet. Die Schauspielerin sagte nach ihrem Aus bei "The Masked Singer": "Es hat sehr großen Spaß gemacht. Ich liebe das Kostüm, es war nur ein bisschen warm."

Enthüllt: Andrea Sawatzki ist das Axolotl. © ProSieben/Willi Weber

Skurriles Tier: Was ist ein Axolotl eigentlich?

Ein Axolotl ist ein Schwanzlurch und zählt zur Familie der Amphibien. Es stammt ursprünglich aus Mexiko, wo es vor allem im Xochimilco-See und im Chalco-See auftaucht.

So schaut ein echtes Axolotl aus. © IMAGO / Photoshot/Evolve

Axolotl leben ihr ganzes Leben im Wasser, da sie, anders als Artgenossen, keine Metamorphose durchlaufen. Die dafür notwendigen Hormone werden bei Axolotl nicht ausgeschüttet. Wird es dennoch künstlich zugeführt, verwandeln sich die Tiere in lungenatmende Querzahnmolche.

Axolotl bei "The Masked Singer"

Neben dem Axolotl nehmen unter anderem der Teddy, die Heldin, der Hammerhai, der Chili, der Mops und das Stinktier an der Show teil. Eine Besonderheit der Staffel: Der Tiger tritt ausschließlich in einer Online-Show und parallel zur TV-Ausstrahlung auf. Am 20. November gibt es dann online die Auflösung und Enthüllung der elften Maske.