Ausraster bei Nino de Angelo: Schlagerstar beschimpft Kritiker als "Schwachköpfe" und "Pi**nelken"

Nino de Angelo ist stinksauer und lässt seiner Wut in einem Instagram-Clip freien Lauf. Warum pöbelt der Schlagerstar gegen seine Kritiker?

Eigentlich wollte Nino de Angelo seinen Fans lediglich einen guten Start ins neue Jahr wünschen. Doch seine Grußbotschaft auf Instagram entwickelt sich zu einer Wutrede, in der er ausfallend gegen einige Follower schimpft. Was ist passiert?

Nino de Angelo postet Wut-Video: "Das ist meine verfi**te Sache"

An Silvester postete der Schlagerstar zwei Videos, in denen er mit Rotwein und Wodka auf den Abend anstieß. Das fanden einige Fans wohl nicht so gut, denn eigentlich hatte Nino de Angelo dem Alkohol abgeschworen. Kommentare wie "nur noch zum Fremdschämen", "kein gutes Vorbild" und "das macht dich kaputt" zeigen ein eindeutiges Stimmungsbild zu der Situation.

Doch der 59-Jährige will diese Kritik nicht annehmen und wird in einem weiteren Video sehr deutlich. "Könnt ihr nicht alle vor eurer scheiß eigenen Haustüre kehren und mich mein Leben leben lassen", poltert er auf Instagram. "Wenn ich einen Wodka-Shot trinke an Silvester und ein Glas Rotwein, dann ist das meine verfi**te Sache."

Schlagerstar rastet aus: "Ihr kleinen Pi**nelken"

Doch damit nicht genug, Nino de Angelo wird auch noch ausfallend und beschimpft seine Kritiker mit deftigen Kraftausdrücken. "Eure dummen Kommentare gehen mir völlig auf den Sack, ihr kleinen Pi**nelken", wütet der Schlagerstar in dem Clip. "Lasst Menschen in Ruhe. Ihr könnt mich mal!" Er beteuert, kein Alkoholiker zu sein und pöbelt erneut: "Denkt mal drüber nach, ihr Schwachköpfe, die hier so ne Kacke posten bei mir unter meinen Beiträgen." Rumms, das hat definitiv gesessen!

In den Kommentaren zur Wutrede des Sängers gibt es unterschiedliche Meinungen. Während einige Fans den Ausraster feiern und Nino de Angelo dafür Respekt zollen, verurteilen andere wiederum sein Verhalten und machen sich Sorgen. "Ist ja richtig, was du sagst, aber man sollte doch mal überdenken, wie das rüberkommt, wenn man in fast jedem Post Alkohol trinkt. Ist ja nicht so, dass da nicht mal was gewesen wäre", erklärt ein Follower dazu.

Zu seinem Ausraster hat sich Nino de Angelo nicht weiter geäußert. Jedoch scheint er nach wie vor zu seiner Meinung zu stehen, denn das Video ist nach wie vor auf seinem Instagram-Account einzusehen.