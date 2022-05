Kein Alkohol mehr: Nino de Angelo will sich nie wieder jenseits von Eden trinken

Schlager-Sänger Nino de Angelo will vom Alkohol loskommen – nach 40 Jahren Trinkgenusses. Der 58-Jährige hat sein Leben umgekrempelt. "Alkoholfreies Bier schmeckt ja auch nicht so schlecht."

"Jenseits von Eden" war sein größter Hit, an den er gern zurückdenkt. An die Alkohol-Exzesse der vergangenen Jahrzehnte möchte sich Nino de Angelo am liebste gar nicht mehr erinnern.

Nino de Angelo: Misserfolge durch Alkohol-Abstürze

"Meine Misserfolge will ich nicht noch mal toppen. Denn die hatte ich oft dem Alkohol zu verdanken", so Nino de Angelo. Seit fünf Monaten habe er dem Alkohol abgeschworen. "Das war an meinem Geburtstag am 18. Dezember 2021. Mein letzter Drink dauerte vier Tage. Ein Long Drink sozusagen. Ich war so breit. Aber das soll es dann auch gewesen sein. Ich will aus diesem Karussell einfach raus", sagte er "Bild".

Nino de Angelos letzter Drink: "Ich war so breit"

Der 58-jährige Sänger ist stolz, vom Laster losgekommen zu sein. "Ich habe das ganz allein geschafft und es ist mir nicht schwergefallen. Es ist eine reine Willenssache. Ich möchte den Erfolg, den ich jetzt noch mal haben darf, nicht wieder verkacken und einen klaren Kopf bewahren."

Nino de Angelo lebt mit Freundin Simone im Allgäu

Bereits in seinem Buch hatte er über sein altes Leben mit heftigen Abstürzen, Aussetzern und zu viel Koks geschrieben. Erst nach drei Bypässen krempelte Nino de Angelo sein Leben um – auch wegen einer ganz besonderen Frau. Mit Freundin Simone (45) lebt der Sänger mittlerweile zurückgezogen im Allgäu.

Der Alltag und die neuen Lebensumstände tun offenbar auch Nino de Angelos Karriere gut! Sein Album "Gesegnet und verflucht" erreichte Gold-Status.