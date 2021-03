Nino de Angelo schockiert mit Drogenbeichte und spricht über Silbereisen-Party

Schlagersänger Nino de Angelo hat seine Biografie veröffentlicht und gibt Einblick in sein verko(r)kstes Leben. Es sind Kapitel voller Zeilen über Drogen, Partys und Sex...

Jenseits von Gut und Böse - anstatt "Jenseits von Eden"! Sänger Nino de Angelo (57), der an der unheilbaren Lungenkrankheit COPD leidet, hat in seiner Autobiografie "Gesegnet und verflucht" über sein Seelenleben und seine tiefen Lebenskrisen geschrieben. Es ist auch ein schockierender Einblick in seine Drogenvergangenheit.

Nino de Angelo hat Buch geschrieben

"Drafi [Deutscher, Anm. d. Red.] hatte mit seiner Kreditkarte das Koks auf dem Klodeckel kleingehackt. Er drückte mir einen Schein in die Hand: ,Komm, Junge, für dich!‘ Es fühlte sich wie ein Zaubertrank an", schreibt Nino de Angelo über seinen ersten Drogenrausch 1983.

"Für mich gehörte Koks zum Alltag"

Drei Jahrzehnte sei er nicht mehr von seiner Sucht losgekommen: "Ich war zum Schluss nicht mehr in der Lage, ohne Koks vor die Tür zu gehen. Sobald ich einen Klodeckel sah, juckte es mir sofort in der Nase. Ich habe 30 Jahre lang gekokst. Mindestens. Die längste Pause war vielleicht ein halbes Jahr. Für mich gehörte Koks zum Alltag wie Kaffeetrinken." Er machte einen Entzug: "Das war die Hölle. Meiner Seele fehlte das Koks, meinem Körper der Alkohol. Wenn ich geschnupft habe, habe ich gesoffen."

Nach Feier mit Florian Silbereisen hatte Nino de Angelo schwarze Flecken am Körper

2008 soll er, nach eigenen Angaben, auf einer Mallorca-Party gewesen sein, zu der auch Florian Silbereisen geladen war. "Am nächsten Morgen hatte ich am ganzen Körper schwarze Flecken. Beim Frühstück ging ich zu Flori, zeigte ihm meine Arme. Ich muss heute noch lachen, wie erschrocken er schaute und in seinem Dialekt gefragt hat: 'Mein Gott, hast du a Aids.' Ich habe wegen Florians Paranoia tatsächlich einen Aidstest gemacht, aber der war negativ. Mein Blutbild ergab, dass ich an einer Blutkrankheit leide", schreibt Nino de Angelo. Florian Silbereisen wollte sich zu den Erinnerungen des 57-Jährigen nicht äußern.

Nino de Angelo war auch vernarrt in die Damenwelt: "Es wurde getrunken, gefeiert und vor allem gevögelt. An hübschen Frauen hat es nie gemangelt. Anfangs haben sich einige Pärchen noch auf ein Zimmer verzogen, zum Schluss war es eine reine Orgie. Ich muss gestehen, es war geil."

Mittlerweile hat der Sänger sein Liebes-Glück gefunden. Seit drei Jahren liebt er Freundin Simone (45). Die beiden leben im beschaulichen Allgäu.