Augenthaler, Blanco & Co.: Wo die Promis in München staunen und schlemmen

Große Premiere an der Motorworld: Bei Hullis erleben die VIP-Gäste 22 internationale Künstler, ein Vier-Gänge-Menü und eine Schuhbeck-Überraschung. Stefan Mross, Janina Hartwig, Birgit Schrowange, Roberto Blanco und viele weitere Stars feiern mit.

Manege frei für eine neue Saison voller Genuss und großer Unterhaltung! Bei der Premiere der Dinner-Show Hullis verwandelte sich das Spiegelzelt an der Münchner Motorworld am Mittwochabend in einen Treffpunkt der Prominenz. Top-Künstler verbinden Akrobatik, Musik und Comedy zu einem Gesamterlebnis. Zum Programm "Feel Vergnügen" wird ein Vier-Gänge-Menü serviert.

Sternekoch Bobby Bräuer mit Comeback bei Hullis

Hullis konnte einen prominenten Namen gewinnen: Sternekoch Bobby Bräuer zurück! Nach mehr als 40 Jahren in der Spitzengastronomie, zuletzt mit zwei Michelin-Sternen für sein Münchner Restaurant EssZimmer (BMW-Welt), hat er das Menü für die neue Saison kreiert. Umgesetzt wird es vom Küchenteam des Caterers Flo & Co.

Moderatorin Birgit Schrowange kam gemeinsam mit ihrem Ehemann Frank Spothelfer. Der Besuch hatte einen besonderen kulinarischen Grund. "Meine Managerin hat unbedingt gemeint, ich soll zu Hullis kommen, wenn Bobby Bräuer am Start ist. Und ich liebe Dinner-Shows sowieso", verriet sie der Abendzeitung. Wie steht es eigentlich um ihre eigenen Kochkünste? "Ich bin nicht die beste Köchin. Aber ich kann Salate sowie Pasta- und Curry-Gerichte. Ich mag alles, was einfach und schnell geht." AZ-Leser können Birgit Schrowange bald auch live erleben. Die Moderatorin nimmt am 24. November auf dem AZ-Sofa Platz.

Stefan Mross kommt mit dem Wohnmobil und sorgt für Lacher

Auch Stefan Mross und seine Freundin Eva Luginger waren unter den Gästen. Das Paar reiste mit dem Wohnmobil an. Für den Entertainer blieb es allerdings nicht beim Zuschauen: Mross wurde selbst Teil der Bühnen-Comedy mit "Küchenhilfe Rafael". Er hatte sichtlich Gaudi – und auch das Publikum kam auf seine Kosten. Mit der Abendzeitung sprach er auch über eine mögliche TV-Fortsetzung von "Immer wieder sonntags".

Hugo Bachmaier: 15 Kilo weniger als Single

Für Gesprächsstoff sorgte auch Hugo Bachmaier. Er ist Single und präsentierte sich deutlich schlanker. Der Kult-Wirt verriet sein Erfolgsrezept: "Ich habe 15 Kilo abgenommen, weil ich ins Fitnessstudio gehe und zu Hause keinen Alkohol mehr trinke."

Nicole Belstler-Boettcher setzt auf eine leuchtende Überraschung

Ein echter Hingucker war Schauspielerin Nicole Belstler-Boettcher. Sie erschien mit gekreppten Haaren und einer Lichterkette um den Hals. "Die trage ich immer dann, wenn ich mit dem Hund Gassi gehe. Ich dachte, die passt auch wunderbar hier ins Hullis. Damit falle ich auf", erklärte die ehemalige Dschungelcamperin lachend. Beruflich gibt es ebenfalls Neuigkeiten: Mehrere Theaterangebote liegen ihr vor, außerdem ist die Tochter von Schauspielerin Grit Boettcher als Synchronsprecherin gefragt.

Heiratet Janina Hartwig? "Brauche keinen Stempel auf dem Pamphlet, um meine Liebe zu besiegeln"

Schauspielerin Janina Hartwig erschien diesmal nicht mit ihrem Lebensgefährten Alexander Putz, sondern mit Tochter Amelie. Putz, der bis zum Frühjahr Oberbürgermeister von Landshut war, fehlte an diesem Abend. Das Paar genießt nach seinem politischen Rückzug inzwischen mehr Zweisamkeit. "Wir haben jetzt mehr Zeit für Reisen. Er ist jetzt auch viel häufiger bei mir in München", erzählte Hartwig.

Und wie sieht es nach drei Jahren Beziehung mit Hochzeitsplänen aus? Die gebürtige Ost-Berlinerin: "Der Berliner sagt: 'Ich brauche keinen Stempel auf dem Pamphlet, um meine Liebe zu besiegeln'."

Roberto Blanco reist für eine Geburtstagsfeier nach München

Roberto Blanco war extra für einen besonderen Abend nach München gereist. Gemeinsam mit Ehefrau Luzandra feierte der Sänger den Geburtstag von PR-Lady Simone Petrov, die dafür aus Port de Sóller auf Mallorca angereist war. Gefeiert wurde am Dienstag beim Edelitaliener Mezza Via, wo man auf eine Freundschaft anstieß, die bereits seit 30 Jahren besteht. "Es ist so schön, in München langjährige Freunde zu haben. Und München war ja auch mal meine Heimat", sagte Blanco der Abendzeitung.

Fußball-Weltmeister Klaus Augenthaler kam mit Ehefrau Sandra: "Das ist mal ganz was anderes." Der gemeinsame sechsjährige Sohn blieb zu Hause. "Es wird einfach zu spät", erklärte der ehemalige Nationalspieler.

Alfons Schuhbeck schickt bewegende Videobotschaft

Für einen besonderen Moment zum Show-Auftakt sorgte Alfons Schuhbeck. Der 77-jährige Starkoch, der mit Zeltbauer Richard Matthes befreundet ist, meldete sich per Videobotschaft. Im dunkelblauen Anzug saß er an einem Schreibtisch und wandte sich direkt an die Gäste. "Ich wünsche euch, lieber Richard, lieber Sven, liebes Hullis-Team, von ganzem Herzen eine tolle Saison. Aber vergesst die Gesundheit nicht – denn die Gesundheit ist das Wichtigste", sagte Schuhbeck. Seine Botschaft verband er mit einer persönlichen Empfehlung: "Und wenn ihr mal eure Sorgen vergessen wollt oder nicht gut drauf seid, dann geht ins Hullis. Das ist ja wie eine Therapie."

Der Auftritt kommt in einer bewegenden Zeit für den erkrankten Starkoch. Schuhbeck ist unheilbar an Krebs erkrankt und war am 27. Februar 2025 vorzeitig aus der Haft entlassen worden. Mehrere Fristen waren seither verstrichen, ohne dass er seine restliche Freiheitsstrafe antreten musste. Ob inzwischen ein fehlendes Gutachten nachgereicht wurde oder die Haftunterbrechung verlängert worden ist, bleibt offen. Die Staatsanwaltschaft München I teilte der Abendzeitung am Mittwochnachmittag mit, dass es dazu bislang keine Neuigkeiten gebe.

Diese Promis feierten die Hullis-Premiere

Außerdem bei der glanzvollen Hullis-Premiere: Gaby Dohm, Thomas Ohrner mit Ehefrau Anne Arnholdt, Otto W. Retzer mit Ehefrau Shirley, Viola Wedekind, Cosima von Borsody mit Dr. Bernhard Hock, Prof. Dr. Marion Kiechle, Christine Zierl, Werner Schulze-Erdel mit Ehefrau Sybille, Deborah Müller mit Ehemann Oliver Hill, Dunja Siegel, Stefan Zauner mit Ehefrau Petra, Manuel Armando Cortez mit Saina Bayatpour, Carin C. Tietze mit Tochter Lilly, Lars Riedel mit Tochter Paula, Bayerns Wissenschaftsminister Markus Blume mit Ehefrau Aurelia, Heio von Stetten mit Ehefrau Elisabeth, Jürgen Kirner mit Joe Häglsperger, Uschi Dämmrich von Luttitz, Michael Link, Max Dietl mit Ehefrau Inge und Sohn Max, Sepp Schauer mit Corinna Binzer, Silke Popp mit Bernhard Ulrich, Andrea Sixt mit Ehemann Cord Troebst, Bernie Paul mit Ehefrau Elke Scharmahd sowie Franz Xaver Bogner mit Ehefrau Sonja Weber.