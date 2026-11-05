Gespräche über Fortsetzung von "Immer wieder sonntags": Was Stefan Mross verrät

Nach der Absetzung von "Immer wieder sonntags" (ARD) ist die Zukunft der beliebten Musikshow offen. Stefan Mross spricht mit der Abendzeitung über eine mögliche Fortsetzung, Gespräche im Hintergrund und die Chance auf einen Wechsel zu einem Privatsender.

Entertainer Stefan Mross (50) hat die Hoffnung auf eine TV-Rückkehr von "Immer wieder sonntags" nicht aufgegeben. Obwohl die ARD die beliebte Musikshow nach drei Jahrzehnten eingestellt hat, hält der Moderator eine Fortsetzung offenbar für möglich. "Ich lasse mich überraschen, wie es weitergeht. Das ist andere Physik. Fernsehen ist ein ganz schwieriges Thema, aber ich weiß, dass es weitergehen wird. Es ist mein persönlicher Optimismus", sagt der Moderator bei der Premiere der neuen Hullis-Dinnershow in München der Abendzeitung.

"Ich weiß, dass es weitergehen wird. Es ist mein persönlicher Optimismus"

Ist Mross selbst bereits mit Fernsehsendern im Gespräch? "Ich nicht, nein", antwortet der 50-Jährige knapp und grinst. Die Abendzeitung weiß: Mross-Fürsprecher und Interessenten sind mit Sendern, Sendergruppen und Verantwortlichen im Austausch.

Stefan Mross setzt derweil auf Zuversicht. Auch am bisherigen Produktionsort Rust scheint man sich eine Rückkehr offenzuhalten. "Die Bühne im Europa-Park steht noch. Wir haben nichts abgebaut. Ich gehe mit Optimismus voraus", sagt Stefan Mross am Mittwochabend der Abendzeitung.

Wechselt "Immer wieder sonntags" zu RTL oder Sat.1?

Eine mögliche Fortsetzung bei einer der großen privaten Sendergruppen ist ebenfalls denkbar. Könnte "Immer wieder sonntags" künftig unter dem Dach von RTL Deutschland oder der ProSiebenSat.1-Gruppe eine neue Heimat finden? Mross will sich dazu noch nicht festlegen. "Mal schauen", sagt er zur Abendzeitung.

An den Sonntagvormittagen zeigen die großen Privatsender im Sommer bislang vor allem Filme und Wiederholungen von Dokusoaps, TV-Shows oder Reportagen. Ob sich dort künftig Platz für eine Musikshow mit Stefan Mross findet, ist offen.

Mit "Immer wieder Stefan" auf großer Tour

Unabhängig davon, ob sich für eine mögliche TV-Fortsetzung eine neue Heimat findet, hat Stefan Mross bereits konkrete Pläne für die Zukunft. Konzerte, berufliche Reisen und eine Weihnachtstournee halten ihn derzeit auf Trab. Ab Februar geht es mit "Immer wieder Stefan" weiter. Rund 70 Auftritte mit unterschiedlichen Künstlern sind geplant. Das Besondere: Mross kümmert sich selbst um das Management, die Organisation und die Kommunikation mit den Musikern. Auf der Bühne bleibt er seinem Publikum also auch abseits des Fernsehens erhalten.