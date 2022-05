"Asozial": Mario Barth ätzt gegen Kerstin Ott

Mario Barth ist nicht gut auf Kerstin Ott zu sprechen. In einem Instagram-Clip nennt der Komiker eine Aktion der Sängerin "asozial". Was steckt dahinter?

Da ist Mario Barth aber in Lästerlaune: Der Comedian teilt in einem Video auf Instagram ordentlich gegen Sängerin Kerstin Ott aus und nimmt einen Promi-Freund damit in Schutz. Was ist vorgefallen?

Kerstin Ott wirft Joachim Llambi Mobbing vor

Im Podcast " " hat Kerstin Ott vor wenigen Wochen mit "Let's Dance"-Star Joachim Llambi abgerechnet. Sie war 2019 selbst Kandidatin der Tanz-Show und hatte von dem Chef-Juroren meist keine netten Worte zu ihrer Leistung erhalten. "Ich finde, was da jurymäßig abläuft, das ist auch Mobbing. Genauso wie Dieter Bohlen ersetzt wurde, würde ich mir das auch wünschen bei Herrn Llambi", erklärte die Schlagersängerin. "Er kann ein sehr freundlicher Mann sein, aber ich finde, dass es nicht sein muss, jemanden derart blöd aussehen zu lassen."

Mario Barth bezeichnet Vorwürfe von Kerstin Ott als "asozial"

Mario Barth ist über diese Attacke nicht erfreut: "Wie asozial ist das denn?" Für ihn kommen die harten Worte von Kerstin Ott drei Jahre nach ihrer "Let's Dance"-Teilnahme wenig überraschend. "Ihr neues Album kommt raus. Kein Marketing!" Der Comedian betont, in der Vergangenheit großer Fan der "Die immer lacht"-Interpretin gewesen zu sein. "Ich fand die richtig gut. [...] Jetzt drei Jahre später Llambi anpissen..."

Kein Shitstorm für Mario Barth

Für sein deutliches Statement über Kerstin Ott rechnete Mario Barth im Voraus mit Kritik und versah seinen Instagram-Beitrag mit dem Hashtag "#ReadyForShitstorm". Aber zahlreiche Fans stimmen ihm in den Kommentaren auch zu. "Danke Mario, tolles Statement, sie tut sich keinen Gefallen damit. Wenn man nicht tanzen kann, hätte sie Let's dance absagen sollen. Llambi ist Profi und versteht es zu tanzen, wer seine Kritik nicht aushält, hat wenig Selbstbewusstsein", schreibt ein Follower dazu.

Was Kerstin Ott wohl von der Schimpftirade auf ihr Verhalten hält? Bislang hat sie sich noch nicht zu Mario Barth geäußert.