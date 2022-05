Reaktion auf Terenzi-Aussage? Cora Schumacher postet Kuschel-Bild mit Ex Ralf

Von Marc Terenzi bekam sie in einer neuen Reality-Serie einen Korb. Hat Cora Schumacher deshalb einen privaten Schnappschuss mit ihrem Ex-Mann veröffentlicht?

Die neue Reality-Show "Club der guten Laune" bei RTL heizt gleich zu Beginn die Gerüchteküche ordentlich an. Was ging da mit Cora Schumacher und Marc Terenzi? Immerhin teilten sich die beiden schon in der ersten Folge das Bett. Doch jetzt hat Cora ein kuscheliges Foto mit einem anderen Mann an ihrer Seite veröffentlicht.

"Danke dass es dich gibt", hat Cora zu dem Bild geschrieben, auf dem sich die beiden Rennfahrer innig umarmen. "Nicht übertreiben, aber danke", antwortet Ralf Schumacher darauf in der Kommentarspalte inklusive Kuss-Emoji.

Cora Schumacher schwärmt von Ralf

Die beiden haben einen gemeinsamen Sohn, 2015 ließen sie sich scheiden. Auf Instagram hat sie auch in der Vergangenheit schon des Öfteren gemeinsame Bilder veröffentlicht. In "Club der guten Laune" spricht sie außerdem ausgesprochen positiv von ihrem Verhältnis und betont, dass er immer eine Stütze für sie gewesen sei und auch weiterhin immer für sie da ist.

War das Foto eine Reaktion auf Marc Terenzis Aussage nach der gemeinsamen Nacht, er wolle nur befreundet sein? Für sie sei das total okay, betonte sie, aber immerhin schwärmte die 45-Jährige zuvor noch von Terenzi und bezeichnete ihn als "schönen Mann" und "Gentleman".

Terenzi selbst war allerdings wohl eher von Jenny Elvers angetan, denn die beiden sind seit dem Ende der Sendung ein Paar.