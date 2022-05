Nach RTL-Rauswurf: Dieter Bohlen überrascht mit Auftritt im DSDS-Finale

Eigentlich ist Dieter Bohlen seit 2021 nicht mehr bei DSDS dabei. Trotzdem ließ es sich der Poptitan nicht nehmen, persönlich im Finale der diesjährigen Castingshow zu erscheinen.

2021 war ein klarer Schnitt zwischen RTL und Dieter Bohlen. Der Musik-Produzent verlor seine Jobs als Chef-Juror bei "Deutschland sucht den Superstar" und "Das Supertalent". DSDS-Ersatz war schnell gefunden, Florian Silbereisen übernahm das Zepter. Doch der Schlagerstar sorgte in der Final-Sendung am Samstagabend (7. Mai) für eine Überraschung und holte den Poptitanen kurzerhand zurück in die Show.

Dieter Bohlen überrascht DSDS-Finalisten: "Wünsche euch alles Liebe"

Dieter Bohlen erschien allerdings nicht persönlich im Studio, sondern war als Video-Botschaft für die Finalisten zu sehen. "Es gibt einen ganz, ganz großen Fan von euch, der ebenfalls ganz fest die Daumen drückt", kündigte Florian Silbereisen seinen Vorgänger an. Kandidaten und Zuschauer waren gleichermaßen überrascht von Dieter Bohlens Überraschungsauftritt bei DSDS.

"Ich wünsche euch für heute Abend alles, alles Liebe", sagte der Poptitan in dem kurzen Clip, "dass ihr euren Traum verwirklicht, genauso wie damals der Gewinner Pietro Lombardi bei DSDS." Bei der kurzen Stippvisite machte Dieter Bohlen auch Eigenwerbung für die neue Single, die er gemeinsam mit Lombardi und Katja Krasavice produziert hat. "Wir haben gestern eine neue Platte veröffentlicht, sie ist überall schon Nummer eins. Genau das wünsche ich euch auch."

Wird Dieter Bohlen zu DSDS zurückkehren?

Seit seinem DSDS-Aus 2021 war Dieter Bohlen nicht mehr in einer Show von RTL zu sehen. Könnte dieser Überraschungsauftritt sein Comeback bedeuten? Im September vergangenen Jahres erklärte er schließlich, dass er weiterhin einen laufenden Vertrag mit dem Sender habe. Eine Rückkehr zu der Castingshow scheint aber unwahrscheinlich. "Wer weiß, vielleicht gibt es irgendwie was Neues, was wir gemeinsam machen", sagte er dazu in einem Instagram-Video.