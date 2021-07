Applaus für Merkel: Polit-Prominenz feiert Auftakt der Bayreuther Festspiele

Es ist ein sonniger Sommerabend in Bayreuth - und vor dem Festspielhaus gibt es nach einem Jahr Corona-Pause wieder so etwas wie ein Promi-Schaulaufen – wenn auch der Trubel zur Eröffnung der Festspiele pandemiebedingt etwas verhaltener ausfällt. Die Bilder.

Heinrich Bedford-Strohm, Landesbischof der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern und Ratsvorsitzender der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), und seine Frau Deborah.

Bayreuth – Endlich wieder Schaulaufen in Bayreuth – zum Start der Festspiele hat sich die Polit-Prominenz am Sonntagnachmittag wieder in Schale geworfen. Laues Sommerwetter, gute Stimmung, wenn auch etwas nüchterner und ohne Schaulustige am nicht vorhandenen roten Teppich. Trotzdem hatten sich etwa 150 Menschen an den Gehwegen postiert, um einen Blick auf die Gäste zu erhaschen.

Angela Merkel in Bayreuth mit Applaus empfangen

Prominentester Premierengast war Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU), die kurz vor Beginn mit ihrem Mann Joachim Sauer vorfuhr. Die scheidende Regierungschefin wurde mit dem ersten Applaus des Abends begrüßt. Im schwarzen, langen Rock und im orange-farbenen Blazer schritt Merkel das letzte Mal als Kanzlerin vor das Königsportal. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU), der dort bereits auf die Kanzlerin wartete, war mit seiner Frau Karin Baumüller-Söder gekommen. Sie trug ein dunkelblaues Kleid aus Spitzenstoff. Digitalministerin Dorothee Bär (CSU) zeigte sich in einem metallisch glänzenden silberfarbenen Kleid.

Die Richard-Wagner-Festspiele beginnen mit einer Neuinszenierung der Oper "Der fliegende Holländer". Wegen der Corona-Einschränkungen dürfen in diesem Jahr 911 Menschen pro Vorstellung ins Haus, normalerweise sind es knapp 2.000.

Die Bilder vom Schaulaufen der Promis bei den Bayreuther Festspielen sehen Sie oben in der Galerie!