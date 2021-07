Ist Helene Fischer schwanger? Sarah Connor macht Andeutung

Lange war es still um Helene Fischer, doch bald feiert sie ein fulminantes Comeback. Wird sie dann etwa auch weitere Neuigkeiten verkünden? Fans spekulieren über eine Schwangerschaft. Gesangskollegin Sarah Connor befeuert die Gerüchte.

Helene Fischer bereitet ihren Fans derzeit schlaflose Nächte. Auf Instagram löschte die Sängerin erst alle Beiträge und machte dann eine ominöse Ankündigung, die zahlreiche Spekulationen auslöste. Jetzt ist klar, die Königin der Schlagermusik bringt eine neue Single heraus. Trotzdem reißen Gerüchte um eine mögliche Schwangerschaft nicht ab, die auch von Sarah Connor befeuert werden.

Sarah Connor schreibt Helene Fischer: "Ich dachte, du seist schwanger?"

Am 6. August erscheint der neue Song von Helene Fischer, den sie zusammen mit Popstar Luis Fonsi aufgenommen hat. Vorab ließ sie ihre Follower in ihrer Story raten, wer ihr Partner für das Duett sei. Es kamen Vorschläge wie Pink, Nico Santos, Lena und Sarah Connor. Letztere postete in ihrer eigenen Instagram-Story den Tipp und schrieb: "Ich dachte, du seist schwanger?" Diese Nachricht versah die Sängerin mit einem Schwangerschafts-Emoji.

Fans vermuten Nachwuchs bei Helene Fischer und Thomas Seitel

Auch auf Facebook äußern zahlreiche Fans Vermutungen, das Helene Fischer ein Baby erwarten könnte. "Es könnte für Nachwuchs stehen", "vielleicht erwartet sie ein Kind" und "sie bekommt Zwillinge" lauteten Kommentare zu ihrer Ankündigung. Für die Sängerin wäre es das erste Kind. Seit 2018 ist sie mit dem Luftakrobaten Thomas Seitel liiert. Sein Privatleben lässt das Paar allerdings aus der Öffentlichkeit heraus. Über eine mögliche Schwangerschaft haben sich die beiden bislang auch nicht geäußert.

Sarah Connor löst Schwangerschaftswitz auf

Weiß Sarah Connor vielleicht mehr? Schließlich kennen sich die beiden Sängerinnen, Helene hatte sogar einen Kurzauftritt in Sarah Connors Musikvideo zu "Bye Bye". Wie es scheint, hat sich die "Vincent"-Interpretin mit ihrer Andeutung über die vielen Gerüchte lustig gemacht. In ihrer Instagram-Story postete sie nach der geäußerten Vermutung das Wort "Spaß".

Hat sich Helene Fischer mit Thomas Seitel verlobt?

Mit einem weiteren Indiz löst Helene Fischer allerdings weitere Spekulationen in Bezug auf eine Hochzeit mit ihrem Freund Thomas Seitel aus. In ihrem Instagram-Video, in dem sie über den neuen Song spricht, trägt die Sängerin einen Ring an ihrem linken Ringfinger. Das sehen einige Fans als Hinweis für eine Verlobung. Allerdings trägt Helene an fast jedem Finger einen oder sogar mehrere Ringe.

Wie es scheint, kann die Königin der Schlagermusik machen, was sie will, Fans und Follower werden immer wilde Theorien dazu entwickeln. Ob ein Baby oder gar eine Hochzeit ansteht, wird wohl nur Helene Fischer selbst wissen.