Anwesen von Heidi Klum: Was Promi-Freunde nicht verraten dürfen

Wie sieht ein privater Austausch mit Heidi Klum aus? Eine Promi-Freundin des Supermodels gibt der AZ jetzt einen persönlichen Einblick und verrät, welche Wünsche Klum für ihr Anwesen in Los Angeles geäußert hat.

Seit vielen Jahren nennt Heidi Klum das sonnige Los Angeles ihre Heimat. In der US-amerikanischen Küstenstadt bewohnt das Model mit Ehemann Tom Kaulitz eine Villa – samt viel Grünfläche und einem XXL-Geschenk des Ex-Partners. Darüber hinaus ist über das Klum'sche Anwesen nicht viel bekannt. Nur selten geben die 53-Jährige oder Personen aus ihrem engsten Umfeld Einblicke in ihr Zuhause. Auch Promi-Freunde der Blondine halten sich weitgehend bedeckt. Das hat offenbar einen bestimmten Grund, wie die AZ erfahren hat.

Heidi Klums Anwesen in Los Angeles: Was Promi-Freunde nicht verraten dürfen

Seit ihrer Teilnahme an Klums ProSieben-Show "Queen of Drags" (2019) zählt sich TV-Bekanntheit Katy Bähm zum Bekanntenkreis des Models. Die Dragqueen und weitere Teilnehmer der Sendung freundeten sich über die Jahre mit ihrer einstigen Jurorin an. Seitdem sind sie regelmäßig auf Events des deutschen Hollywood-Stars zu Gast. Gegenüber der AZ verrät Katy Bähm (bürgerlich: Burak Bildik) jetzt, dass es Klum offenbar nicht gern hat, wenn Bekannte über ihr Anwesen in L. A. sprechen. "Ich respektiere da einfach auch ein bisschen die Wünsche von Heidi", so die Künstlerin im AZ-Interview.

Keine Auskunft über Details

Ob Klum ihre Freunde ausdrücklich darum bittet, in der Öffentlichkeit nichts über ihre Villa zu erzählen? Es scheint so. Wie Klum lebt und welches Detail im Haus besonders beeindruckte, wollte die Dragqueen der AZ nämlich nicht verraten.

Katy Bähm über Privatchat mit Heidi Klum: "Das Verrückteste, was sie mir geschrieben hat"

Etwas offener zeigt sich Katy Bähm hingegen, wenn es um ihren Privatchat mit Klum auf WhatsApp oder Instagram geht. "Wir schicken uns regelmäßig Bilder hin und her, und da gibt's schon definitiv ab und zu mal witzige Bilder", offenbart die Dragqueen. Auch erzählt sie der AZ von einer besonders freudigen Nachricht von Klum: "Das Verrückteste, was sie mir geschrieben hat, war die erste Halloween-Einladung. Ich konnte das nicht so wahrhaben und habe erst gedacht, dass es ein Scherz ist."

Bähm bezieht sich dabei auf eine persönliche Nachricht von Klum, in der die Blondine sie erstmals zu ihrem berühmten Gruselfest in New York City eingeladen hat. Für viele Prominente ist die Möglichkeit, an diesem Event teilzunehmen, ein echter Ritterschlag – offensichtlich auch für Katy Bähm. "Das war schon verrückt", meint die Künstlerin begeistert.

Im AZ-Interview spricht Dragqueen Katy Bähm über Heidi Klums persönliche Wünsche und ihre Privatnachrichten mit dem Model. © imago/Future Image

Dank Heidi Klum: Dragqueen schwärmt von Model-Bekanntschaft

Auch auf Klums "HeidiFest", welches im vergangenen Jahr erstmals im Münchner Hofbräuhaus stattfand, war die Dragqueen willkommen. Gemeinsam mit Drag-Kolleginnen wie Candy Crash und Bambi Mercury, Schlagerlegende Roberto Blanco sowie Tokio-Hotel-Frontmann Bill Kaulitz ließ sich Katy Bähm die Gaudi nicht entgehen. Auch begegnete sie dem Laufstegmodel Alessandra Ambrosio. Katy Bähm durfte die brasilianische Schönheit bereits zuvor, auf einer Geburtstagsparty von Klum, kennenlernen. "Sie konnte sich noch an mich und meinen Namen erinnern", schwärmt die Dragqueen in der AZ über Ambrosio.

Heidi Klum (im roten Dirndl) auf dem "HeidiFest" im September 2025. Auch Dragqueen Katy Bähm war zum großen Pre-Wiesn-Event im Münchner Hofbräuhaus geladen. © imago/Future Image

Heidi Klum ganz anders als erwartet: Was Promi-Freundin verrät

Katy Bähm konnte Heidi Klum über die Jahre gut kennenlernen. Offenbar tickt die 53-Jährige ganz anders, als ihre Promi-Freundin vor Beginn der Freundschaft erwartet hätte. Katy Bähm verrät: "Ich war ehrlich gesagt überrascht darüber, wie sie privat so ist. Sie ist ein ganz normaler Mensch, wie du und ich. Manchmal kocht sie, manchmal putzt sie und fährt ganz normal zur Arbeit – wie wir alle auch." Klum sei demnach erstaunlich gewöhnlich – von Starallüren sind offenbar keine Spur. "Sie hat ganz normale Hobbys und ganz witzige Interessen. Und das fand ich besonders überraschend, weil Heidi Klum ist ja schon ein großer Hollywood-Star. Und wenn man immer hört, wie eine Jennifer Lopez sein soll, oder eine Katy Perry, fand ich das halt sehr überraschend, dass Heidi einfach wirklich so normal ist."

Für Katy Bähm steht fest: "Diese Frau hat definitiv ihr Herz am richtigen Fleck." Die Dragqueen ist ihr "für alles dankbar" und möchte die Freundschaft nicht missen.

Dragqueen Katy Bähm ist für die Freundschaft mit Heidi Klum sehr dankbar. 2019 nahm sie an ihrer Drag-Show teil. © imago/Future Image

Promi-Freundin: Neuer Name für Heidi Klum als Drag

Heidi Klum ist Model, Unternehmerin und TV-Star – der Titel Dragqueen steht in ihrer langen Vita bislang noch aus. Sollte sich die 53-Jährige in dieser Hinsicht einmal verwirklichen wollen, hat Katy Bähm schon den perfekten Drag-Künstlernamen auf Lager. "Heidi Bähm", meint sie im Interview mit der AZ grinsend. "Sie gehört zur Familie der Schönsten", fügt die 32-Jährige augenzwinkernd hinzu.