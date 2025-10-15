Anouschka Renzi spricht über Reality-TV-Gage: "Es ist ein Geschäft"

Anouschka Renzi war bereits in einigen Reality-TV-Format zu sehen. Jetzt äußert sich die Schauspielerin zu den Gagen, die man in entsprechenden Sendungen als Teilnehmer erhält. Auch spricht sie über Image und Ansehen. Ihre Meinung dazu fällt eindeutig aus.

Anouschka Renzi (61) machte 2022 ihr großes Reality-TV-Debüt bei "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!". Neben Promi-Kollegen wie Harald Glööckler (60) kämpfte sie im Dschungelcamp gegen Lagerkoller und Ängste – und erreichte schlussendlich den sechsten Platz. In diesem Jahr folgte für die gelernte Schauspielerin eine Teilnahme bei "Kampf der Realitystars", 2026 wird sie bei "Promis unter Palmen" zu sehen sein. Renzi scheint Gefallen an Reality-Formaten gefunden zu haben. Der Grund dafür ist offensichtlich, wie sie jetzt verrät.

Anouschka Renzi verrät: Wahrer Grund für Reality-TV-Teilnahme

Im Gespräch mit der Zeitschrift "Die Aktuelle" schildert Anouschka Renzi, warum sie sich für "Promis unter Palmen" vor die Kamera stellte. "Wegen des Geldes", so die Schauspielerin völlig unverblümt. Sie erklärt: "Man lebt in einer Villa, muss nur die anderen Leute aushalten." Die Teilnahme an Reality-Formaten bedeutet für sie offenbar leicht verdientes Geld. "Es ist ein Geschäft", meint Renzi zudem.

Dschungelcamp, "Promi Big Brother" & Co.: So lukrativ sind die Formate für Promi-Kandidaten

Dass man als Promi-Kandidat in Trash-TV-Formaten viel Geld verdienen kann, ist längst kein Geheimnis mehr. Bei Hochkarätern wie Désirée Nick (69) oder Harald Glööckler (60), die aktuell bei "Promi Big Brother" zu sehen sind, kann das Gehalt schnell in den sechsstelligen Bereich schießen.

Doch so lukrativ Reality-TV für die Stars und Sternchen auch sein mag – viele Promis klagen über einen Stempel, den man nach einer Teilnahme an einem entsprechenden Format aufgedrückt bekommt. So zum Beispiel Katy Karrenbauer (62), die im Podcast " " darüber berichtet, sie sei nach ihrer Zeit im Dschungelcamp (2011) als Schauspielerin nicht mehr ernst genommen wurde.

Anouschka Renzi: "Mir egal, ob es meinem Image schadet"

Anouschka Renzi scheint nach der Teilnahme an Reality-Formaten jedoch keine Angst um ihr Ansehen zu haben. "Mir ist inzwischen egal, ob es meinem Image schadet", so die Schauspielerin. Und an beruflichen Aufträgen mangelt es Renzi – auch nach ihrem Reality-TV-Debüt im Dschungelcamp – ohnehin nicht. In jüngster Vergangenheit stand sie neben Désirée Nick für das Theaterstück "Bette und Joan" auf der Bühne. Nach jahrelangen Streitereien näherten sich die Show-Damen wieder an – jetzt scheint das Band zwischen den beiden jedoch endgültig zerrissen.

Anouschka Renzi in Lästerlaune: "Lebt davon, Gift zu verspritzen"

Anouschka Renzi betont: "Désirée lebt davon, Gift zu verspritzen. Mir nimmt das Energie, ihr gibt es Kraft. Wir sind nun mal sehr unterschiedliche Menschen, ich bin einfach ziemlich sensibel." Es ist wohl nicht davon auszugehen, dass Renzi ihrer einstigen Bühnenpartnerin bei "Promi Big Brother" die Daumen drückt. Ob sie Harald Glööckler hingegen den Sieg gönnt? Die beiden pflegten eine langjährige Freundschaft, ehe es während der gemeinsamen Zeit im Dschungelcamp zu Streitereien kam.