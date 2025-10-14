"Promi Big Brother"-Gagen 2025: So viel verdienen die 14 VIP-Kandidaten

Auch 2025 öffnet Sat.1 die Container-Pforten für mehr oder minder bekannte Gesichter: Bei "Promi Big Brother" wird um eine Gewinnsumme von 100.000 Euro gekämpft. Doch jeder VIP-Kandidat erhält auch eine Gage für seinen Einzug. Wer führt wohl das Feld der Topverdiener an? Die AZ hat bei einem Experten nachgehakt.

Désirée Nick (69), Harald Glööckler (60), Marc Terenzi (47) und Jimi Blue Ochsenknecht (33): Die Liste der diesjährigen "Promi Big Brother"-Teilnehmer dürfte viele Zuschauer überrascht haben. Doch was lässt sich Sat.1 diesen Cast eigentlich kosten? Entertainer und Reality-TV-Experte Julian F.M. Stoeckel (38) kennt sich mit TV-Gagen aus und nimmt die VIPs und ihren möglichen Verdienst in der AZ genau unter die Lupe.

Julian F.M. Stoeckel verrät: So hoch könnten die "Promi Big Brother"-Gagen sein

2014 kämpfte Julian F.M. Stoeckel bei "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" um die Dschungelkrone. Seitdem ist er aus der Unterhaltungslandschaft nicht mehr wegzudenken. Mit der deutschen Trash-Prominenz ist der 38-Jährige vertraut – und für die AZ schätzt er nun die Gagen der "Promi Big Brother"-Teilnehmer ein.

Julian F.M. Stoeckel verrät der AZ, was der diesjährige "Promi Big Brother"-Cast verdienen könnte. © imago/Gartner

"Promi Big Brother" 2025: Was verdienen Nick, Glööckler und Co.?

Zum Staffelauftakt von "Promi Big Brother" 2025 lässt Julian F.M. Stoeckel verlauten: "Seit Jahren mache ich gerne einen Gagen-Check mit der Abendzeitung München." Gesagt, getan: Der Entertainer verrät im exklusiven Interview: "Ich denke, dass die Reality-Stars SatansBratan (26), Paco Herb (29), Pinar Sevim, Christina Dimitriou (31), Sarah-Jane Wollny (27) und Laura Lettgen (29) eine Gage bekommen zwischen 10.000 und 20.000 Euro."

Der 38-Jährige fährt fort: "Ich schätze, dass gestandene Kollegen wie Doreen Dietel (51), Achim Petry (51), Andrej Mangold (38) und Michael Naseband (60) ca. 30.000 bis 40.000 Euro Gage bekommen. Auf der Spitze sind dann Marc Terenzi und Jimi Blue Ochsenknecht mit ca. 50.000 bis 60.000 Euro. Und König und Königin sind auf jeden Fall Harald Glööckler und Désirée Nick. Ich schätze, zwischen 200.000 und 250.000 Euro pro Person."

Für Julian F.M. Stoeckel sind Désirée Nick und Harald Glööckler ganz sicher die Bestverdiener bei "Promi Big Brother". © Sat.1

"Promi Big Brother"-Gagen im Überblick