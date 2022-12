Annina liebt FDP-Politiker Reinhold: Das passierte wirklich im Schlafzimmer seiner Ex

FDP-Politiker Hagen Reinhold und seine neue Freundin Annina Semmelhaack (früher: Ucatis) sorgen wieder für Schlagzeilen. Der Politiker soll Partnerin Karoline Preisler mit dem Ex-Pornostar betrogen haben.

Der Rosenkrieg zwischen FDP-Politiker Hagen Reinhold und Karoline Preisler geht in die nächste Runde. Die 51-Jährige stellte nun einige pikante Behauptungen auf. Reinhold wies diese zurück.

Hagen Reinhold: Ging er mit einer Ex-Porno-Darstellerin fremd?

Was Karoline Preisler ihrem ehemaligen Partner vorwirft, ist der Albtraum jeder Frau. Reinhold soll sie mit Ex-Pornostar Annina Ucatis betrogen haben — im heimischen Berliner Ehebett.

Hat Karoline Preisler gelogen?

"Nein, das stimmt nicht. Ich habe mich vor vielen Monaten von meiner Partnerin getrennt. Das war ein schwerer Prozess nach einer so langen Beziehung, aber vor der Zeit, als Annina und ich zusammengekommen sind", stellte der Politiker gegenüber der "Ostsee-Zeitung" klar.

Für die "Ostsee-Zeitung" ließ sich das Pärchen fotografieren. In einem Schnappschuss auf Reinholds Instagram-Profil sind die beiden Arm in Arm zu sehen:

Auch Annina Ucatis weist die Vorwürfe zurück

16 Jahre lang waren Reinhold und Preisler ein Paar, nun ging die Beziehung in die Brüche. Annina Semmelhaack will damit nichts zu tun haben: "Herr Reinhold hat seine Familie nicht für mich verlassen. Ich bin keine Person, die sich in bestehende Beziehungen drängelt."

Die ehemalige Pornodarstellerin beteuert gegenüber RTL, dass ihr neuer Freund bereits länger von seiner Partnerin getrennt war, als sie sich näher kamen.

Liebeleien in der FDP

Die beiden haben sich laut Semmelhaack bei verschiedenen FDP-Veranstaltungen kennengelernt: "Eine davon war das Empowerment-Programm. Daran habe ich teilgenommen, weil ich die Ambitionen habe, mir ein politisches Grundgerüst anzueignen."

Im RTL-Interview erklärt die Neu-Politikerin: "Es ist nicht einfach für alle Beteiligten, weil es mit Emotionen verbunden ist. Ich frage mich, ob man das nicht besser privat geklärt hätte. Ich bin mir der Verantwortung bewusst, dass es drei Kinder im Hintergrund gibt, die auch sehr bezaubernd sind - ich habe sie ja auch schon kennengelernt."