Anna Ermakova: Welche Folgen ihre Zurückhaltung bei "Let's Dance" hat

Die Tochter von Boris Becker räumt bei "Let's Dance" ab. Anna Ermakova holt Jury- und Sympathiepunkte. Auch prominente Zuschauer wie René Casselly haben sich in Anna Ermakova getäuscht. Er ist irritiert, weil er ein falsches Bild von Anna Ermakova hatte.

Natürlich holte Anna Ermakova auch in der vergangenen Folge der RTL-Tanzshow "Let's Dance" volle 30 Punkte von der Jury. Und auch das Publikum ist begeistert – es gab gar schon einen Bonus-Punkt von den Zuschauern für die Tochter von Boris Becker. Viele haben sich in Anna Ermakova getäuscht. Die 23-Jährige entstand aus einer Affäre von Angela Ermakova und Boris Becker. Jahrelang wurde sie vermarktet.

Tochter von Boris Becker begeistert mit Tanztalent bei "Let's Dance"

Doch bei "Let's Dance" kann Anna Ermakova endlich selbst Persönlichkeit und Talent zeigen. Sie tanzt sich frei von Vorurteilen oder gar falschen Behauptungen. Denn: Anna Ermakova ist mehr als nur das Resultat der sogenannten "Besenkammer-Affäre" (die im übrigen gar keine gewesen ist). Das weiß auch Ex-"Let's Dance"-Sieger René Casselly.

"Falsches Bild": Anna Ermakova irritiert bei "Let's Dance"

Auch René Casselly hat sich in der Becker-Tochter getäuscht. Der Zirkus-Artist war anfangs irritiert, wie er RTL berichtet: "Bevor ich sie gesehen habe auf dem Tanzparkett oder generell irgendwie von ihr gehört habe, habe ich ein falsches Bild gehabt von ihr." Jetzt schwärmt René Casselly von Anna Ermakova: "Sie ist so eine sympathische und bodenständige Frau." Der 26-Jährige attestiert ihr "tänzerisch überragend" zu sein. Den Hype um Anna Ermakova kann René Casselly absolut nachvollziehen. Anna Ermakova fliegen bei "Let's Dance" die Herzen des Publikums zu.

René Casselly hat 2022 bei "Let's Dance" gewonnen © IMAGO / Eventpress

René Casselly: Anna ist zurückhaltend und dadurch interessant

Anna Ermakova drängt nicht ins Rampenlicht, will am liebsten gar nicht in der ersten Show-Reihe stehen, wie immer wieder bei "Let's Dance" zu beobachten ist. Die 24-Jährige nimmt sich zurück, will nicht auffallen oder gar polarisieren. Welche Folgen Ermakovas Zurückhaltung bei "Let's Dance" hat, erklärt René Casselly so: "Man liebt sie, weil sie nicht im Mittelpunkt stehen möchte. Sie ist sehr zurückhaltend und deshalb ist sie interessant. Man will mehr von Anna sehen." Eine Win-Win-Situation.

Gewinner nach vier Shows: Finale von "Let's Dance" zeigt RTL am 19. Mai

René Casselly, der die letzte Staffel von "Let's Dance" gewonnen hat, sieht Anna Ermakova als absolute Favoritin unter den diesjährigen prominenten Teilnehmern. "Sie ist für mich auf jeden Fall das Highlight der diesjährigen Staffel", so René. Doch kann sie am 19. Mai tatsächlich den Pokal im Finale von "Let's Dance" holen? Zunächst muss sie drei weitere Shows und Auswahlrunden absolvieren. Am kommenden Freitag stehen die "Magic Moments" bei "Let's Dance" an.