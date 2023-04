"Peinlich" und "furchtbar": Victoria Swarovski für Kleiderwahl bei "Let's Dance" verspottet

Normalerweise bekommt Moderatorin Victoria Swarovski für ihre Outfits bei "Let's Dance" immer viel Lob. Doch am Freitag hagelte es auf Social Media auch ordentlich Kritik.

Am Freitag wartete auf alle Teilnehmer und Fans in Show 8 von "Let's Dance" eine Premiere: Statt des traditionellen Discofox-Marathons gab es in dieser Staffel zum ersten Mal die "Hot Salsa Night". Mit dabei, wie immer, auch Moderatorin Victoria Swarovski (29). Und die erntete in den sozialen Netzwerken ordentlich Spott und Kritik – für ihr Outfit.

Victoria Swarovski in kurzem Glitzerkleid und Overknee-Stiefeln

Swarovski präsentierte sich in der Show in einem weißen kurzen Kleid aus einer halbtransparenten Corsage und einem ausgestellten, glitzernden Federrock. Dazu kombinierte sie farblich abgestimmte Overknee-Stiefel.

Doch das kam bei einigen so gar nicht gut an, so dass Reaktionen – wie so häufig – nicht lange auf sich warten ließen. So kommentierte ein User auf Instagram: "Schlimmer geht's fast nimma. Warum sowas?" Ein anderer meint nur: "Peinliches Outfit, sorry." "Geschmack ist nicht jedem gegeben", ist die Meinung einer anderen Benutzerin.

Nicht nur Kritik für Victoria Swarovski: Einige Fans sind auch begeistert

Unter die zahlreichen negativen Kommentare mischen sich aber auch viele positive Äußerungen, wie "Du bist atemberaubend" oder "Liebe den Look".

Negative Kommentare hin oder her, viele Fans sind sich dennoch einig: Victoria Swarovski übertrifft ihre Outfits jede Woche erneut selbst. Es wird also spannend, was sie nächste Woche tragen wird...