Boris Beckers Tochter Anna Ermakova spricht über Leid als "Besenkammer"-Kind

Bevor die neue Staffel "Let's Dance" auf RTL startet, ist Teilnehmerin und Model Anna Ermakova im dazugehörigen Show-Podcast zu Gast. Die Tochter von Boris Becker berichtet, welche Auswirkungen das Techtelmechtel der Eltern auf ihre Jugend hatte...

Model Anna Ermakova (22), Tochter von Tennis-Legende Boris Becker (55) und Angela Ermakova (55), wurde permanent mit einer ganz bestimmten Schlagzeile rund um ihre Eltern in Verbindung gebracht. Die heute 22-Jährige sei in einer "Besenkammer" gezeugt worden, hieß es lange Zeit. Zudem leugnete Boris Becker anfangs gar die Vaterschaft. Anna Ermakova hat selbst nie über ihre Gefühle gesprochen – bis jetzt.

Model Anna Ermakova: "Es ist hart, damit aufzuwachsen"

Anlass für das Gespräch ist die anstehende Teilnahme an der RTL-Tanzshow "Let's Dance". So erzählte Anna Ermakova im Podcast zur Show, dass sie sich ein dickes Fell zugelegt habe, um in der Öffentlichkeit standzuhalten. "Es ist hart, damit aufzuwachsen. Man fühlt sich sehr isoliert. Es ist komisch, darüber zu sprechen", sagte das 22-jährige Model. Kinder sollten nicht wissen müssen, wo und wie sie genau entstanden sind, so Anna. Sie glaubt: "Wahrscheinlich denken die Leute nichts Gutes, wenn sie meinen Namen hören. Familie ist Familie, aber das definiert mich ja nicht als Person."

Boris Becker: War nicht die Besenkammer, sondern die Treppe

Im Jahr 2009 ließ Boris Becker die Öffentlichkeit im Übrigen wissen, dass es keine Besenkammer-Affäre gab. Die Bezeichnung sei falsch. "Ich weiß nicht, ob eine Toilette der bessere Ort ist, aber es passierte in Wahrheit auf den Stufen zwischen den Toiletten." Für Tochter Anna macht es das natürlich nicht besser...

Verhältnis von Boris Becker und Anna erst jetzt gut

Zunächst leugnete Boris Becker trotz verblüffender Ähnlichkeit sogar die Vaterschaft. Das Verhältnis zwischen Becker und Ex-Affäre Angela Ermakova war zerrüttet. Doch Becker suchte irgendwann den Kontakt zu seiner unehelichen Tochter. Mit der deutschen Sprache hapert es bei Anna aber noch immer: "Irgendjemand muss dir die Sprache beibringen! Und wenn da keiner ist – wie willst du es da lernen?", erklärt Anna – und meint damit Papa Boris.

Anna Ermakova ist Kandidatin bei "Let's Dance"

Welch wundervolle Persönlichkeit Anna Ermakova hat, kann sie ab dem 17. Februar zeigen. Die Tochter von Boris Becker wird dann über das Parkett der RTL-Tanzshow "Let's Dance" gewirbelt. Die 22-Jährige ist unter den diesjährigen prominenten Teilnehmern.