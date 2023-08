Anna Ermakova im Dauer-Urlaub: Luxus-Reisen für Becker-Tochter

Im Sommer sorglos durch Europa jetten, von einem angesagten Hotspot zum nächsten – Anna Ermakova genießt ihren Urlaub aktuell in vollen Zügen. Während es für ihre Bikini-Figur viele Komplimente gibt, muss sie sich an anderer Stelle allerdings mit Kritik auseinandersetzen.

Mit ihrem Sieg bei "Let's Dance" 2023 ist Anna Ermakova im Promi-Olymp angekommen. Die Tochter von Boris Becker konnte sich endlich aus dem Schatten ihres prominenten Vaters befreien und sich selbst einen Namen in der Öffentlichkeit machen. Mithilfe ihrer neu gewonnenen Popularität will sie eigentlich ihre Karriere vorantreiben, doch bislang ist davon nur wenig zu sehen. Stattdessen begeistert sie mit Urlaubsschnappschüssen und erfreut sich an ihrem Urlaub – allerdings nicht ganz ohne Kritik.

Anna Ermakova präsentiert sich im knappen Bikini

Aktuell weilt Anna Ermakova auf der Mittelmeerinsel Sardinien. Wie auf Instagram zu sehen ist, genießt sie ihre Reise und posiert im knallpinken Bikini auf einer Jacht. "Got some vitamin Sea" (habe etwas Vitamin Meer), schreibt die 23-Jährige zu den sexy Bildern, die bei manchen Fans für Schnappatmung sorgen dürften.

Für die freizügigen Fotos bekommt sie viel positive Reaktionen, Follower schreiben Kommentare wie "dich muss man einfach lieben", wunderschöne Frau" und "du siehst großartig aus". Sardinien ist allerdings nicht ihr erster Halt auf ihrem Trip durch Europa.

Von Monte-Carlo nach Sardinien: Anna Ermakova genießt ihren Urlaub

Vor wenigen Wochen postete Anna Ermakova bereits Schnappschüsse aus Monte-Carlo im Fürstentum Monaco. Dabei zeigte sie sich gutgelaunt am Jachthafen und flanierte lächelnd durch die Straßen.

Bereits 2022 zeigte sich die "Let's Dance"-Gewinnerin in dem monegassischen Stadtbezirk. Während ihr Vater Boris Becker in Großbritannien aufgrund von Insolvenzverschleppung eine Gefängnisstrafe absitzen musste, feierte sie auf exklusiven Events mit den Schönen und Reichen. Offiziell betonen beide, ein gutes Verhältnis zueinander zu haben. Wie das in Wirklichkeit aussieht, wissen nur Vater und Tochter selbst.

Shitstorm wegen Privatflieger: Anna Ermakova als "asozial" beschimpft

Anna Ermakova wird für ihre Urlaubsfotos, die sie aktuell mit ihren Fans teilt, nicht nur gefeiert. Anfang August zeigte sie sich in einem Privatjet und kassierte dafür viel Gegenwind. Kritiker beschimpften sie als "asozial" und "dekadent", ihr wurde mangelndes Bewusstsein in Bezug auf den Umweltschutz vorgeworfen. "Ein Privatjet ist alles andere als cool! Die Anna ist eine tolle junge Frau, aber die Umwelt geht uns alle etwas an", schrieb ein Follower zu den Instagram-Bildern.

Ob der 23-Jährigen erneut ein derartiger Shitstorm blüht, weil sie sich aktuell auf einer Jacht zeigt? Immerhin handelt es sich dabei nicht unbedingt um das klimafreundlichste Fortbewegungsmittel. Zumindest bislang sind die Kommentare – bis auf ein paar wenige Hassnachrichten, weil sie die Tochter von Boris Becker ist – durchweg positiv.