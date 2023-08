Luxuriöser Privatjet: Boris Beckers Tochter Anna Ermakova prahlt mit neuen Fotos

Das süße Leben hat Anna Ermakova wieder. Die Tochter von Boris Becker genießt die Zeit nach "Let's Dance" mit Urlauben. Doch die neuen Fotos von Anna Ermakova im Privatflieger sorgen auch für Kritik.

Der Terminkalender war in den letzten Monaten mit Trainingseinheiten gespickt. Das schweißtreibende Programm hat sich aber für Anna Ermakova ausgezahlt. Die Tochter von Boris Becker tanzte sich in die Herzen der Zuschauer – und konnte so den Pokal von "Let's Dance" einheimsen. Die anfangs schüchterne Engländerin mauserte sich zum sympathischen Top-Promi der Staffel. Jetzt gönnt sich Anna Ermakova eine verdiente TV-Auszeit.

Fotos im Privatflugzeug: Anna Ermakova polarisiert

Sie reist viel, besucht Freund, genießt wieder viel Zeit mit Mutter Angela Ermakova. Manchmal nimmt Anna Ermakova auch ihre Instagram-Fans mit in ihr süßes Leben. Zuletzt teilte die 23-Jährige mit ihren 130.000 Followern mehrere Bilder aus einem Privatjet.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Anna Ermava posiert im Privatflugzeug auf den edlen Ledersitzen und fühlt sich dabei pudelwohl. Die 23-Jährige trägt eine weiße Kapuzenjacke mit Schmetterlingen und lächelt etwas verlegen in die Linse. "Kopf im Himmel", schreibt die Tochter von Boris Becker zu den Fotos im Privatjet. Sogar im Cockpit entstehen Aufnahmen.

Tochter von Boris Becker wird für Luxus-Bilder kritisiert

Zwar wurde der Beitrag mit den Fotos über 10.000 Mal geliket, doch viele Follower kritisieren Annas CO2-Bilanz. "Im Privatjet ist alles andere als cool! Die Anna ist eine tolle junge Frau, aber die Umwelt geht uns alle etwas an", lautet ein Kommentar. Andere beschweren sich über das Prahlen, das Ermakova als Promi-Tochter angeblich an den Tag legen würde.

Doch es gibt auch Fans, die Anna Ermakova den Luxus gönnen. Zudem merkte eine Followerin an, dass Anna möglicherweise eingeladen wurde und man deshalb keinen Neid an den Tag legen sollte. Andere Fans fordern Ermakova auf, sich die Kritik nicht zu Herzen zu nehmen: "Anna, du bist eine wunderschöne junge Frau. Bleib so wie Du bist!"