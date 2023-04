Anna Ermakova gegen Sharon Battiste: Harter Kampf hinter den Kulissen von "Let's Dance"

Riesige Herausforderung für Boris Beckers Tochter Anna Ermakova. Die 23-Jährige wird am Freitagabend bei "Let's Dance" mit einem harten Tanzduell konfrontiert. Schon vor der Live-Show liegen die Nerven blank. Anna Ermakova spricht von einer emotionalen Situation – wegen Sharon Battiste...

Am Freitagabend müssen die Promis bei "Let's Dance" erneut zwei Tänze darbieten. Beim "Magic Moment" liefern die prominenten Teilnehmer eine besonders gefühlsbetonte Performance, während sie beim Tanz-Duell einen Kontrahenten fürchten. Anna Ermakova, die Tochter von Boris Becker, trifft auf der Tanzfläche dann auf Ex-Bachelorette Sharon Battiste. Der Kampf der prominenten Ladys um die Gunst der Juroren und Zuschauer ist eröffnet!

RTL gibt bekannt: Anna Ermakova muss gegen Sharon Battiste antreten

Sharon Battiste und Christian Polanc vs. Anna Ermakova und Valentin Lusin – so kündigte RTL das wohl heißeste Duell des Abends an. Die zwei stärksten Promi-Damen müssen im direkten Vergleich abliefern. Wer kann die Choreografie am überzeugendsten vortragen? Wer bringt mehr Ausdruck mit? Wer bietet das für eine Show so wichtige und oft beschworene "Gesamtpaket"?

"Let's Dance": Anna Ermakova hatte Erfolgsrezept eigentlich gefunden

Je näher der Live-Auftritt rückt, desto unentspannter werden die Kandidaten von "Let's Dance". Das ist auch bei Anna Ermakova der Fall. Sie will am liebsten gar nicht anecken und stattdessen mit Leistung begeistern. Zu diesem Urteil kam vor wenigen Tagen auch der ehemalige "Let's Dance"-Sieger René Casselly. "Sie ist so eine sympathische und bodenständige Frau."

Er könne absolut nachvollziehen, warum die Tochter von Boris Becker beim Publikum so beliebt ist. Anna Ermakova dränge nicht ins Rampenlicht, sucht nicht die erste Reihe. Die Folgen für ihre Zurückhaltung: noch mehr Sympathiepunkte! "Man liebt sie, weil sie nicht im Mittelpunkt stehen möchte. Sie ist sehr zurückhaltend und deshalb ist sie interessant. Man will mehr von Anna sehen", sagte René Casselly gegenüber RTL.

Anna Ermakova: Show-Kampf und Duell, statt erstklassigem Solo-Tanz

Für Anna Ermakova ist diese Konfrontation und dieses Duell mit Sharon Battiste keine leichte Angelegenheit. Sie gibt in ihrer Instagram-Story zu, total "emotional" zu sein. In den sozialen Medien lässt Tanzpartner Valentin Lusin erste Einblicke in das Training zu. Man spürt den Druck, der auf Anna lastet – auch hinter den Kulissen.

Überfordert sie diese direkte Konkurrenzsituation? Verliert die zarte 23-Jährige wegen Sharon Battiste die Nerven? Das wird sich final am Freitagabend bei "Let's Dance" zeigen. Schon jetzt sagt sie: "Ich bin nervös und sehr aufgeregt." Der Kampf um die Punkte ist eröffnet...