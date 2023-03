Ann-Kathrin Götze im sexy Lack-Top: Selbstbewusstsein aus einer Corsage

Die Frau von Mario Götze bricht mit ihrem weiblichen Modestil und zeigt sich gewagt im heißen Lack-Brustpanzer.

Dominanter Science-Fiction-Look bei Ann-Kathrin Götze: Auf Instagram posiert die 33-Jährige in einem hautengen, bauchfreien Lack-Top einer Nobelmarke und in weiten, goldenen Baggy Pants.

Bloß ein mutiges Fashion-Statement? Weit gefehlt. "Dieser Look gab mir so viel Selbstbewusstsein", schwärmt sie in ihrer Story dazu. Denn Kleider machen Leute, aber manche vermitteln – oder verändern – eben auch ein Lebensgefühl: "Ich liebe es, dass Kleidung unsere Energie transformieren kann und wir uns ganz anders fühlen können."

Ann-Kathrin Götze: Kleidung kann "unsere Energie transformieren"

Das sexy Top aus glänzendem Kunstleder wird durch die weite Hose sportlich gebrochen, die Farben – glänzendes Schwarz und mattes Gold – sorgen für Eleganz. Derbe Boots mit Metallspitze erinnern dann wieder mehr an ein Techno-Outfit. Perfekter i-Tupfen: Das hart-zarte Outfit krönt die Influencerin mit goldenen Spangenohrringen, die sich über das gesamte hintere Ohr bis zum Haaransatz ziehen.

Auch das Make-up des Models ist markant, aber farblich diskret gehalten: Zu ihren starken dunklen Brauen und einem langen Lidstrich kombiniert sie einen Lipgloss in einem dunklen, warmen Beigeton. Die Haare sind straff zurückgebunden.

Die Fans sind da ganz hin und weg: "Wie schön kann ein Mensch bitte sein?", "superb", "kleiner Alien" oder einfach "zu schön!" jubeln die Follower.

Ein bisschen Prinzessin Leia, etwas Lara Croft, ein wenig Neunziger-Style und jede Menge Glamour: Kein Wunder, dass dieser atemberaubende Look nicht nur die Trägerin mit positiver Energie erfüllt...