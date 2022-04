Anklage gegen Gil Ofarim: Muss er seinen RTL-Job bei "Die Passion" abgeben?

Falsche Verdächtigung und Verleumdung? Gil Ofarims Antisemitismusvorwürfe gegen den Mitarbeiter eines Leipziger Hotels haben für den Sänger schwerwiegende Konsequenzen. Die Staatsanwaltschaft hat Anklage erhoben. Jetzt droht auch noch der Verlust eines lukrativen Jobs bei RTL.

Nach coronabedingter, zweijähriger Zwangspause soll am 13. April endlich das große Musik-Live-Event "Die Passion" bei RTL nachgeholt werden. Stars wie Alexander Klaws als Jesus, Mark Keller als Judas und Ella Endlich als Mutter Maria sind dabei. Eigentlich soll auch Sänger Gil Ofarim die Rolle eines Jüngers übernehmen. Doch könnte er diesen Job jetzt aufgrund einer Anklage verlieren?

Anklage gegen Gil Ofarim wegen falscher Verdächtigung und Verleumdung

Wie die Staatsanwaltschaft Leipzig vergangene Woche mitteilte, soll der 39-Jährige wegen falscher Verdächtigung und Verleumdung angeklagt werden. Im Oktober 2021 hatte Ofarim in einem viralen Instagram-Video behauptet, von einem Mitarbeiter eines Hotels in Leipzig aufgrund seiner Davidstern-Kette diskriminiert worden zu sein. Weltweit berichteten Medien über diesen Fall. Doch dann die Wendung: Die Ermittlungen gegen den beschuldigten Mitarbeiter wurden eingestellt und Gil Ofarim selbst rückte in den Fokus. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass er nicht die Wahrheit gesagt habe.

Verliert Gil Ofarim seinen RTL-Job bei "Die Passion"?

Für den Sänger könnte das jetzt auch berufliche Konsequenzen haben. Wie " " aus RTL-Kreisen erfahren haben will, werde aktuell darüber debattiert, ob man Gil Ofarim am 13. April bei "Die Passion" auftreten lassen könne. Die Tendenz gehe offenbar dahin, dass er seinen Job bei der Show verlieren wird. Bislang sei jedoch noch keine endgültige Entscheidung getroffen worden.

Wie " " berichtet, werde nach wie vor an dem Musik-Live-Event geprobt. Auf eine Anfrage, ob der 39-Jährige weiterhin Teil der Show sei, antwortete das Management von Gil Ofarim: "Es können derzeit keine Auskünfte gegeben werden."

Gil Ofarim hat sich bislang noch nicht zu Wort gemeldet und sogar seinen Instagram-Auftritt gelöscht. Für den Sänger gilt die Unschuldsvermutung.