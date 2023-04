Angriffe von Prinz Harry auf Camilla: Jetzt schlägt ihr Sohn zurück

Prinz Harry hat in seiner Autobiografie Vorwürfe gegen die Ehefrau seines Vaters erhoben. Jetzt hat Camillas Sohn Tom Parker Bowles darauf reagiert.

Der Sohn von Queen Consort Camilla (75) hat seine Mutter offenbar gegen Anschuldigungen verteidigt, die von Prinz Harry (38) erhoben wurden. Sie habe einfach "die Person geheiratet, die sie liebt",

Er sagte: "Ich denke, dass Veränderungen passieren, aber es ist mir egal, was jemand sagt - das war kein Endspiel. Sie heiratete die Person, die sie liebte, und fertig."

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert

Prinz Harrys Anschuldigungen gegen Camilla

In seiner Autobiografie "Reserve", die im Januar erschien, und in Interviews dazu, hatte Prinz Harry Camilla unter anderem als "gefährlich" beschrieben. Er behauptete, sie habe ihn und seinen Bruder, Thronfolger Prinz William (40), für ihre "Kampagne" geopfert - als Teil eines "langen Spiels", das auf Ehe und Krone für Camilla abzielte, so Harrys Anschuldigungen.

"Sie hat sich nie beschwert"

Camilla wird am 6. Mai zusammen mit ihrem Ehemann König Charles (74) in der Westminster Abbey gekrönt. Auf die Frage, ob seine Mutter im Vorfeld der Veranstaltung nervös sei, zufolge den Podcast-Moderatoren Emily Maitlis (52) und Jon Sopel (63), es sei "tough", bei der Zeremonie eine solche Rolle zu übernehmen, aber sie habe sich nie beklagt.

"Ich denke, jeder wäre nervös bei einem Event mit dieser historischen Bedeutung", meinte Tom Parker Bowles. Er selbst zumindest wäre ängstlich, erklärte er. Seine Mutter sei 75 Jahre alt und es sei eine große Aufgabe. "Aber sie hat sich nie beschwert." Sie mache es einfach. Er sagte zudem, es sei nicht wirklich seltsam für ihn, sich Camilla als "die Königin" vorzustellen, "weil sie immer noch unsere Mutter ist".

Genau wie Charles, der von 1981 bis 1996 mit Prinzessin Diana (1961-1997) verheiratet war, hat Camilla zwei Kinder aus einer vorangegangenen Ehe: Tom Parker Bowles und Laura Lopes (45) stammen aus ihrer Beziehung mit Andrew Parker Bowles (83). Mit ihm war sie von 1973 bis 1995 verheiratet. Die Hochzeit von König Charles und Camilla fand 2005 statt.

Harry und Camilla treffen bei der Krönung aufeinander

Bei der Krönung am 6. Mai wird Prinz Harry das erste Mal, seit er seine Vorwürfe gegen Camilla erhoben hat, auf seine Stiefmutter treffen. Der Herzog von Sussex reist aus seiner Wahlheimat Kalifornien für die Zeremonie an. Seine Frau, Herzogin Meghan (41), und die beiden Kinder des Paares, Archie (3) und Lilibet (1), bleiben in den USA.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Twitter). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Twitter über den Consent-Anbieter verweigert