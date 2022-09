Angermaiers Trachten-Party: Wo der Rapper neben dem CDU-Politiker sitzt

Erst aufmascheln, dann vorglühen und einheizen! Trachten Angermaier lädt zur "Wiesn Alm". Die Promis feiern das in entsprechendem Outfit.

Der Countdown läuft, (fast) ganz München liegt in vibrierendem Vor-Wiesn-Fieber, in einer Woche heißt es (endlich) nach zweijähriger Abstinenz: "O’zapft is." Auch Trachten Angermaier hat jetzt schon mal kräftig vorgeglüht.

Bosbach und Kay One kommen im Partnerlook

Eingheizt is! Oder "hot, hot, hot", wie einer der Besucher die getanzte Dirndl-Schau plus großem Dirndl-Casting auf Neu-Deutsch kommentierte. In der "Wiesn Alm" am Trainingsgelände der Sechzger dabei: Olympia-Medaillengewinner Hannes Ocik mit Sky-Moderatorin Nele Schenker, Rapper Kay One, CDU-Politiker Wolfgang Bosbach (ehemaliges Mitglied des Deutschen Bundestages), Moderator Werner Schulze-Erdel, der österreichische Entertainer Gregor Glanz (heizte den rund 300 Gästen musikalisch ein), Topmodel Barbara Meier (mit Babybauch und eigener Angermaier-Dirndlkollektion), Kickbox-Weltmeisterin und Moderatorin Marie Lang, Stadtschreiber W. A. Riegerhof und Satiriker und Autor Moses Wolff (der zuvor in seiner Funktion als Turmschreiber bei der Poetentaler-Verleihung eine pfiffige Rede hielt).

Angermaier-Chef Munz: "Endlich wieder Wiesn-Stimmung"

Opern- und Muscialsängerin Anna Maria Kaufmann, fesch aufgemaschelt und strahlend gut gelaunt, schwärmte: "Eine tolle Veranstaltung! Ich selbst trage gerne Dirndl von Astrid Söll und Angermaier, sie dürfen aber weder zu lang noch zu kurz sein, und eine Bluse ist mir auch ganz wichtig". Wie oft ist sie heuer auf der Wiesn? "Wir sind beim Auftakt dabei und dann noch bei fünf weiteren Veranstaltungen, ich freue mich schon sehr!"

Angermaier-Boss Axel Munz brachte es auf den Punkt: "Endlich wieder Wiesn-Stimmung – und alle in schöner Tracht." Das dürfte sich gewiss bald noch steigern.