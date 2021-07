Angela Merkel besucht am Sonntag die Katastrophengebiete

Am Sonntag kommt die Kanzlerin: Medienberichten zufolge hat sich Angela Merkel für den Sonntag in den Hochwasser-Gebieten nach der verheerenden Flutkatastrophe angekündigt.

Bundeskanzlerin Angela Merkel während ihres letzten Staatsbesuchs in Washington.

Auch die Bundeskanzlerin Angela Merkel (67, CDU) wird die Katastrophengebiete besuchen, um sich einen Überblick über das Ausmaß der Zerstörung zu verschaffen und den Opfern sowie Hinterbliebenen Trost zu spenden. , wird die Kanzlerin nach ihrem Staatsbesuch in Washington und einen Tag nach ihrem 67. Geburtstag in den Hochwasser-Gebieten in Rheinland-Pfalz erwartet. Dort soll sie von der Ministerpräsidentin Malu Dreyer (60, SPD) vor Ort begleitet werden.

Bereits auf ihrer USA-Reise meldete sich Merkel zur Flutkatastrophe zu Wort. : "Ich bin erschüttert über die Katastrophe, die so viele Menschen in den Hochwasser-Gebieten durchleiden müssen. Mein Mitgefühl gilt den Angehörigen der Toten und Vermissten. Den vielen unermüdlichen Helfern und Einsatzkräften danke ich von Herzen."

