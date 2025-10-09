Andrej Mangold: Was über Ex-Freundinnen und aktuelle Partnerin bekannt ist

Andrej Mangold dürften viele TV-Zuschauer vielleicht noch als RTL-Bachelor kennen – doch wer steckt wirklich hinter dem ehemaligen Profi-Basketballer, der mit seinem Liebes- und Privatleben immer wieder für Schlagzeilen sorgt?

Ex-Basketballer und Reality-TV-Star Andrej Mangold sorgt seit Jahren immer wieder für Gesprächsstoff – mal mit seinem Liebesleben und Privatleben, mal mit Auftritten in TV-Shows. Spätestens seit seiner Zeit als RTL-Bachelor 2019 zählt er zu den bekanntesten Gesichtern der deutschen Reality-TV-Szene.

Herkunft von Andrej Mangold: Das ist über Mutter und Vater bekannt

Andrej Mangold wurde im Januar 1987 in Burgdorf bei Hannover geboren. Seine Mutter stammt gebürtig aus den USA und spielte früher selbst Basketball. Auch sein Vater, der in der ehemaligen Sowjetunion geboren wurde, war im Leistungssport aktiv. Für Andrej Mangold war der Weg in die Halle damit fast vorgegeben. Schon mit fünf Jahren stand er regelmäßig auf dem Basketballfeld.

Andrej Mangolds Basketball-Karriere: Er spielte sogar für die Nationalmannschaft

Später lief der heutige TV-Star für mehrere erstklassige Bundesliga-Teams auf, darunter die Telekom Baskets Bonn, BG Göttingen und sogar den FC Bayern München. 2014 erreichte er den Höhepunkt seiner Sportkarriere: die Berufung in die deutsche Nationalmannschaft, für die er fünfmal spielte.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

2019 folgte dann der abrupte Bruch. Eine Verletzung beendete seine Profi-Laufbahn. Ganz verschwunden war Andrej Mangold damit aber nicht. Noch im selben Jahr wurde der Ex-Basketballer bei RTL als Bachelor einem Millionenpublikum bekannt. In den Folgejahren trat er in weiteren Reality-Shows auf, etwa im "Sommerhaus der Stars" oder bei "Kampf der Realitystars".

Andrej Mangold beim Bachelor 2019: Er sucht eine neue Freundin

Beim Bachelor lernte Andrej Mangold die Fitness-Influencerin Jennifer Lange kennen, die schnell zu seiner Favoritin wurde. Im Laufe der Staffel durfte sie sogar seine Mutter treffen – ein Zeichen dafür, wie ernst er es mit ihr meinte. Im großen Finale bekam Jennifer Lange die letzte Rose. Mangold und Lange galten danach als das neue Traumpaar im deutschen Reality-TV.

Auf Instagram präsentierten sich beide als perfekte Einheit: Urlaubsbilder, Fitness-Clips und öffentliche Auftritte machten sie zu einem der bekanntesten deutschen Influencer-Pärchen. Viele Fans waren überzeugt: Hier hatten sich der sportliche Ex-Basketballer und die sympathische Fitness-Queen gesucht und gefunden.

''Sommerhaus der Stars'': Mobbing-Skandal um Andrej Mangold und Jennifer Lange

Im Sommer 2020 zogen Andrej Mangold und seine damalige Partnerin Jennifer Lange in die RTL-Show "Das Sommerhaus der Stars – Kampf der Promipaare". Was zunächst nach einer normalen Reality-Show wirkte, entwickelte sich schnell zum größten Skandal in der Karriere des Ex-Bachelors, denn in dem Format traf Mangold auf seine Ex Eva Benetatou.

Gemeinsam mit anderen Kandidaten legten sich Andrej Mangold und Jennifer Lange mit Benetatou und ihrem damaligen Partner Chris Broy an. Andrej Mangold wurde vorgeworfen, andere Paare zu manipulieren und diese gegen seine Ex aufzubringen. Szenen voller Streit, Anschuldigungen und Beleidigungen machten Schlagzeilen und sorgten dafür, dass die Stimmung im Netz kippte. Plötzlich stand Andrej Mangold im Zentrum massiver Kritik, es hagelte Hass-Kommentare, und sogar Werbepartner distanzierten sich aufgrund des Mobbings von ihm und seiner Partnerin Jennifer Lange. Es war der größte Reality-TV-Skandal seiner Karriere.

Andrej Mangold und Jennifer Lange hatten sich nach dem Skandal-Auftritt in "Das Sommerhaus der Stars" 2020 getrennt. © IMAGO / Oliver Langel

Trennung: Andrej Mangold verliert Jennifer Lange an Freund Darius Zander

Nach dem ''Sommerhaus''-Skandal 2020 folgte das private Aus: Andrej Mangold und Jennifer Lange gaben ihre Trennung bekannt. Offiziell hieß es, unterschiedliche Zukunftsvorstellungen hätten das Paar auseinandergebracht. Doch viele Fans vermuteten, dass auch die heftigen Anfeindungen nach der TV-Show ihren Anteil daran hatten.

Für Andrej Mangold war die Trennung von Jennifer Lange ein schwerer Schlag, schließlich hatten die beiden zusammengelebt und galten lange als Vorzeige-Pärchen im deutschen Reality-TV. Besonders heikel: 2021 kam heraus, dass Jennifer Lange eine neue Beziehung eingegangen war. Als neuen Partner präsentierte sie Musiker und Influencer Darius Zander, der ausgerechnet ein enger Freund von Andrej Mangold war. Dazu sagte der Ex-Bachelor später': "Er war mein Freund, meine Bezugsperson. Er versuchte mich sogar während der Trennungsphase zu bestärken, redete oftmals schlecht über sie, um letztendlich selbst mit ihr zusammenzukommen." Zwischen Andrej Mangold und seiner Ex Jennifer Lange herrscht seitdem absolute Funkstille.

Jennifer Lange und ihr Verlobter Darius Zander werden Eltern. © imago images/APress

Neue Beziehung: Annika Jung ist aktuelle Freundin von Andrej Mangold

Nach dem Trennungsdrama um Jennifer Lange fand Andrej Mangold 2021 im Urlaub auf Mykonos eine neue Partnerin: die Influencerin Annika Jung. Ein Jahr später machten sie ihre Beziehung öffentlich und zogen gemeinsam nach Köln. Auf Instagram präsentierten sich die beiden als harmonisches Paar, das viel Zeit mit Reisen und gemeinsamen Projekten verbrachte.

Andrej Mangold ist aktuell mit Freundin Annika Jung glücklich. © BrauerPhotos / J.Hornfeldt

Doch hinter den Kulissen wurde es ernst: Im Mai 2024 zog sich Andrej Mangold aus der Öffentlichkeit zurück, auch weil ihn Annika Jung dazu ermutigt hatte. Der Ex-Bachelor sprach offen über Schlafprobleme, Konzentrationsschwierigkeiten und die Gefahr eines Burnouts. "Anni hat mir aufgezeigt, dass ich zu viele Projekte gleichzeitig habe und nicht mehr in der Lage bin, richtig zur Ruhe zu kommen", erklärte Andrej Mangold damals im Gespräch mit RTL. Die Entscheidung, eine Pause einzulegen, bezeichnete er als notwendig, um sich auf seine Gesundheit und sein Privatleben zu konzentrieren.

Fremdgehen und Betrug: Andrej Mangold trennte sich von Annika Jung

Im Februar 2025 folgte dann der Schock: Andrej Mangold und Annika Jung trennten sich nach drei Jahren Beziehung. Während der Ex-Bachelor für die Dreharbeiten von "Exatlon Germany“ in der Dominikanischen Republik war, soll ihn seine Freundin hintergangen haben. Freunde informierten ihn nach der Rückkehr in Deutschland über angebliche Seitensprünge, Beweise inklusive.

"Ich wurde am Dienstag von Freunden am Flughafen abgefangen, was mich extrem überrascht hat. Auf dem Weg nach Köln haben sie mir dann vom Betrugsfall erzählt, woraufhin ich zusammengebrochen bin", schilderte Andrej Mangold später gegenüber " ". Für den Ex-Bachelor brach eine Welt zusammen: "Ich bin am Boden zerstört und meine Welt ist zusammengebrochen. Ich wünsche dieses Gefühl und diesen Schmerz niemandem." Noch schwerer wog für Andrej Mangold, dass er eigentlich im selben Jahr seiner Freundin Annika Jung einen Heiratsantrag machen wollte.

Liebes-Comeback bei Andrej Mangold und Annika Jung

Nur wenige Monate nach der Trennung dann die überraschende Wende: Im Juni 2025 gaben Andrej Mangold und Annika Jung ihr Liebes-Comeback bekannt. Statt eines großen Statements gab es nur ein Kuschelfoto aus dem Urlaub auf Instagram. Zu einem Foto schrieb er: "Nein, es ist nicht nur eine Erinnerung."

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Der Ex-Bachelor machte aber deutlich, dass die Rückkehr nicht einfach war. Das Vertrauen sei durch die Krise stark belastet gewesen. "Genug Dinge sind passiert, die man aufarbeiten und verzeihen muss", hieß es aus seinem Umfeld. Auch Annika Jung habe Fehler eingestanden, doch für beide stand fest, dass sie ihrer Beziehung eine zweite Chance geben wollen.

Für viele Fans kam das Comeback völlig überraschend. Nach den schweren Betrugsvorwürfen von Andrej Mangold gegen Annika Jung schien eine Versöhnung eigentlich ausgeschlossen.

''Promi Big Brother'' 2025: Ex-Bachelor Andrej Mangold ist dabei

Jetzt hat Andrej Mangold den nächsten Schritt im Reality-TV gewagt: Er ist in den TV-Knast von "Promi Big Brother" 2025 eingezogen. Dort wird der Ex-Bachelor aktuell rund um die Uhr von Kameras beobachtet – ohne Kontakt zur Außenwelt.

Andrej Mangold und Sarah-Jane Wollny ziehen in den TV-Container. © Joyn/Marc Rehbeck

Für Andrej Mangold ist die Teilnahme mehr als nur ein Reality-TV-Abenteuer. Nach Skandalen und Schlagzeilen will er ein neues Bild von sich zeigen: "Mein Ziel ist es, ein Mitbewohner zu sein, über den man sagt: Das ist ein feiner Kerl", erklärte er im Vorfeld gegenüber Sat.1. Und er machte klar: "Mein Ziel ist es, bis zum Ende zu bleiben und am Schluss selbst das Licht auszumachen." Andrej Mangold hat das große Ziel fest im Blick.