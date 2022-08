Andreas von Thien: Hose platzt während der RTL-Sendung

Dieser Live-Auftritt von Moderator Andreas von Thien ging in die Hose. Der Sport-Experte musste die Nachrichten mit Riss am Anzug präsentieren. Wenige Sekunden vor seinem Einsatz platzte die Stoffhose. Er nimmt's mit Humor und zeigt das Missgeschick gar in der Kamera.

08. August 2022 - 10:09 Uhr | AZ

Andreas von Thien ist für den Sport bei "RTL Aktuell" zuständig. © BrauerPhotos