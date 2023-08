Andreas Gabalier lästert über Klimakleber: "So, wie es früher einmal war"

Schlagerstar Andreas Gabalier ist offenbar kein Fan von Klimaaktivisten. Auf einem Konzert stichelte er gegen Protestler der "Letzten Generation".

Andreas Gabalier trat am Freitagabend auf einem Musikfestival in Kitzbühel auf. Dort sorgte er jedoch nicht nur mit seiner Musik für Aufsehen. Zwischen seinen Liedern teilte er offen gegen Klimaaktivisten aus.

Andreas Gabalier über Klimaaktivisten: "Nicht ein Einziger hat sich heute auf die Straße geklebt"

Der österreichische Schlagerstar Andreas Gabalier teilt seine Meinung gerne offen mit. So auch am Freitag, als er sich bei einem Musikfestival in Kitzbühel an die Konzertbesucher wandte.

Zunächst sprach er ein Lob an seine Fans aus: "Seit Jahren kommen meine Fans friedlich zu meinen Konzerten und gehen auch wieder friedlich nach Hause." Daraufhin teilte er aber offensichtlich gegen Klimaaktivisten aus: "Nicht ein Einziger hat sich zum Beispiel heute auf die Straße geklebt", lästerte er.

Andreas Gabalier auf Musikfestival in Kitzbühel: "Hier herrscht noch Normalität"

Dem Statement legte er noch ein Lob der "guten alten Zeit" hinterher: "Hier herrscht noch ein Stück ganze Normalität – eben so, wie es früher einmal war". Seinen Fans schien das Konzert gefallen zu haben, zumindest überschlagen sie sich auf seinem Instagram-Beitrag zu dem Festival förmlich mit Lob und Dankbarkeit.

Das offensichtliche Fehlen von Klimaklebern unter seinen Fans heißt jedoch offenbar nicht, dass es bei der Anfahrt zu seinen Konzerten nicht zu Problemen kommen kann: Im vergangenen Jahr kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen, weil die anreisenden Konzertbesucher in Riem scheinbar lieber auf ihr Navi hörten, als das Verkehrsleitsystem zu befolgen.