Andrea Kiewel ganz privat: Wen die "Fernsehgarten"-Moderatorin bald heiratet

Der "ZDF-Fernsehgarten" ohne Andrea Kiewel? Für viele undenkbar! Seit über 25 Jahren führt die beliebte Moderatorin bereits durch die Sendung. Während sie ihren Promi-Gästen gerne Details zum Privatleben entlockt, zeigt sie sich selbst bei diesem Thema eher verschlossen. Wie tickt "Kiwi" abseits der Kameras? Wer ist ihr Partner, den sie heiraten will? Und was ist über das Leben in Israel bekannt?

Die "ZDF-Fernsehgarten"-Saison 2026 mit Andrea Kiewel ist eröffnet. Die Moderatorin präsentiert seit über 25 Jahren die Open-Air-Show vom Lerchenberg (mit einjähriger Unterbrechung in 2008). Fans schätzen vor allem ihre quirlige Art als Moderatorin – gleichzeitig wächst auch das Interesse an dem Privatleben von "Kiwi". Was ist über ihr Leben in Tel Aviv bekannt? Wie kommt sie mit der belastenden politischen Situation klar? Und wer ist der Mann an Andrea Kiewels Seite?

Wahlheimat Israel: "Fernsehgarten"-Star lebt mit Freund in Wohnung in Tel Aviv

In Tel Aviv besitzt "Kiwi" eine Wohnung. In ihrem Buch "Meist sonnig", das Ende 2020 erschien, schwärmt Kiewel über ihren "Astronauten": "Ich liebe einen Mann, der von einem anderen Stern ist. Man nennt es Fernbeziehung. (...) Wir leben in verschiedenen Welten. Wir sprechen nicht mal dieselbe Sprache. (...) Wir sind uns an einer Straßenecke begegnet und da stehen wir immer noch." Sie machte sogar einen Hebräisch-Kurs, um ihn besser zu verstehen.

Andrea Kiewel über ihren Partner aus Israel: "Bin die Freundin eines Soldaten"

Am 7. Oktober 2023 brach Krieg in Israel aus. Die Situation hat auch Auswirkungen auf das Leben von Andrea Kiewel. In der "Jüdischen Allgemeinen" hatte sich die beliebte ZDF-Moderatorin am Morgen des Angriffs zu Wort gemeldet: "Ich sitze mit meinem Hund im Mamad, dem kleinen Schutzraum in meiner Wohnung. Er hat keine Tür. Beim hektischen Schließen der Metallfensterläden bemerke ich, dass meine Hände zittern."

Über ihren Partner schrieb Kiewel voller Liebe und Sorge: "Der Mann, den ich liebe, ist der Fels in der Brandung. 25 Jahre als Elite-Soldat haben ihn viele schlimme Ereignisse erleben und überleben (Baruch HaShem) lassen." Und weiter: "'Andrea. Ich bekam einen Anruf. Ich gehe.' Es sind die Sätze, die ich am meisten gefürchtet habe. Mein Mann zieht die Jeans aus und die Uniform an. Ich bin die Freundin eines Soldaten. Er zieht in diesen Krieg. Um dieses Land, in welches sich seine Familie vor den Nazis retten konnte, zu verteidigen. Er würde sein Leben für dieses, sein Land geben. Es ist in seiner DNA verankert. Ich liebe ihn unendlich dafür."

Verlobungsverkündung im "ZDF-Fernsehgarten"

Am 22. Juni 2025 überraschte "Kiwi" mit einer sehr privaten Nachricht im TV. Im "ZDF-Fernsehgarten" sagte Kiewel über sich selbst: "Sie hat Ja gesagt." Anschließend zeigte die Moderatorin stolz ihren Verlobungsring in die Kamera und jubelte: "Hallo chéri, i love you!" Wenig später schwärmte Kiewel unter tosendem Applaus: "Ich muss mich jetzt erst einmal sammeln."

Andrea Kiewel zeigte am 22. Juni ihren Verlobungsring © ZDF-Screenshot

Moderatorin Andrea Kiewel: Karriere-Überblick

Andrea Kiewel wuchs in der DDR auf, war Leistungsschwimmerin und wurde 1993 beim "Sat.1 Frühstücksfernsehen" in ganz TV-Deutschland bekannt. Mehrere ZDF-Samstagabendshows folgten.Auch bei RTL bekam sie mit "Einspruch" eine eigene Sendung. Doch mittlerweile ist sie DAS Gesicht des "Fernsehgartens" und wurde sogar von Martina Hill parodiert – was für ein Ritterschlag!

Gage für "ZDF-Fernsehgarten": Das verdient Andrea Kiewel für ihren Einsatz als Moderatorin

Andrea Kiewel hat bislang nicht öffentlich über ihre Gage gesprochen. Trotzdem wurde 2024 ihr Verdienst für den "Fernsehgarten" öffentlich. Wie "Welt am Sonntag" recherchiert hat, soll die Moderatorin für die ZDF-Show eine Jahresgage von 400.000 Euro bekommen – das wären 20.000 Euro pro Folge.

Was nach einer XXL-Gage klingt, ist in der TV-Branche aber nicht ungewöhnlich. PR-Experte Ferris Bühler erklärte der AZ zum hohen Verdienst der "Fernsehgarten"-Moderatorin: "Ihre Gage mag auf den ersten Blick hoch wirken, ist aber im Kontext absolut marktüblich und gerechtfertigt, da sie eine mehrstündige Live-Sendung Woche für Woche trägt und das Gesicht eines Millionenpublikumsformats ist."

TV-Skandal: Deshalb durfte Andrea Kiewel 2008 keinen "Fernsehgarten" moderieren

2007 kam es zu einem großen TV-Skandal. "Kiwi" wurde vorgeworfen, bezahlte Schleichwerbung für das Unternehmen "Weight Watchers" zu betreiben. Daraufhin wurde ihr Vertrag mit dem Sender ZDF aufgelöst. Die Folge: In der Saison 2008 durfte sie nicht für den "Fernsehgarten" vor der Kamera stehen. Stattdessen präsentierte Kollege Ernst-Marcus Thomas das Format.

"Kiwi" wurde ersetzt: Kurzzeitiger neuer Moderator hieß Ernst-Marcus Thomas

Doch das hatte für die Show ungeahnte Folgen: Die Quoten brachen ein. Das ZDF trennte sich nach nur 20 Folgen wieder von Moderator Ernst-Marcus Thomas und holte Kiewel im Jahr 2009 zurück. Was Ernst-Marcus Thomas heute macht, lesen Sie hier.

Ex-Männer und zwei Söhne: "Kiwi" feierte bislang drei Hochzeiten

Ganz so redselig, wie in der ZDF-Sendung, ist "Kiwi" nicht mehr, wenn es um Fragen zu ihrem Privatleben geht. Die 60-Jährige hat zwei Kinder und war dreimal verheiratet. Mit 19 Jahren wagte sie zum ersten Mal den Schritt vor den Traualtar, Sohn Max wurde 1986 geboren. Mit 34 Jahren heiratete "Kiwi" erneut, doch nach nur einem Jahr war alles aus.

Andrea Kiewel: Dritter Ehemann verunglückte tödlich

2000 verliebte sich Andrea Kiewel in Theo Naumann, ein Jahr später kam Sohn Johnny zur Welt. 2004 heirateten Kiewel und Naumann und versprachen sich ewige Treue, doch drei Jahre später zerbrach die Ehe. 2012 dann der Schicksalsschlag: Ihr Ex-Mann starb bei einem Motorradunfall. "Kiwi" verlor einen Vertrauten und Sohn Johnny seinen Vater.

Kein Instagram: Warum ist Andrea Kiewel nicht in den sozialen Medien aktiv?

Auf Instagram ist Andrea Kiewel bislang noch nicht zu finden. Fotos von ihr werden lediglich über den "Fernsehgarten"-Account veröffentlicht. Warum ist sie auf der Social-Media-Plattform nicht zu finden?

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"Ich nutze ja auch ein Smartphone und WhatsApp, aber dieses Alles-Von-Sich-Preisgeben ist mir suspekt", erklärte sie 2020 der Zeitschrift "Super Illu". Ob sie einen privaten Account für Familie und Freunde betreibt, ist nicht bekannt.