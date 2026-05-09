Mega-Gage, starke Quoten: Warum Andrea Kiewel fürs ZDF unverzichtbar ist

Der "ZDF-Fernsehgarten" ist ohne Andrea Kiewel als Moderatorin undenkbar. Doch ist sie im Zuge der Sparmaßnahmen der Öffentlich-Rechtlichen inzwischen zu teuer? In der AZ spricht ein Medienexperte nun über die hohe Gage des TV-Stars.

Musik-Shows im TV scheinen aktuell einen schweren Stand zu haben, wenn man auf die Situation der öffentlich-rechtlichen Sender schaut: Noch in diesem Jahr wird "Immer wieder sonntags" mit Stefan Mross abgesetzt, Beatrice Egli hat das Aus ihrer Sendung verkündet und auch Florian Silbereisen wird in einer Umfrage von " " kritisch beäugt. Trifft es bald auch den "ZDF-Fernsehgarten"? Wie sicher ist die Zukunft von Andrea Kiewel?

Teure Andrea Kiewel: Kann sich das ZDF die Moderatorin noch leisten?

Die sympathische Moderatorin steht bereits seit 26 Jahren für den "Fernsehgarten" vor der Kamera. Diese Saison beobachtet das ZDF Andrea Kiewel aber ganz genau, denn ihre Wahlheimat Israel ist vom Krieg im Nahen Osten betroffen. Eine termingerechte Anreise könnte von Show zu Show auf der Kippe stehen. Dennoch wird regelmäßig mit der 60-Jährigen geplant, wie der Sender der AZ mitteilte. Änderungen behalte man sich allerdings vor.

Und wie schaut es mit den Kosten für den "ZDF-Fernsehgarten" aus? Allein die Gage von Andrea Kiewel soll bei 400.000 Euro pro Jahr liegen, wie " " vergangenes Jahr berichtete. Den Recherchen zufolge verdient sie damit 20.000 Euro pro Folge. Kann sich der öffentlich-rechtliche Sender die Moderatorin überhaupt noch leisten?

TV-Profi über Gage von Andrea Kiewel: "Mag auf den ersten Blick hoch wirken"

Für Medien-Experte Ferris Bühler ist die Sache klar. "Andrea Kiewel ist nicht einfach die Moderatorin des 'Fernsehgartens', sie ist ein zentraler Teil der Marke", erklärt er der AZ. "Über Jahre hat sich das Format stark über ihre Persönlichkeit definiert. Ihre Gage mag auf den ersten Blick hoch wirken, ist aber im Kontext absolut marktüblich und gerechtfertigt, da sie eine mehrstündige Live-Sendung Woche für Woche trägt und das Gesicht eines Millionenpublikumsformats ist."

Medien- und PR-Experte Ferris Bühler © Thomas Buchwald

Dass Andrea Kiewel ihren Job aufgrund ihrer hohen Gage abgeben muss, hält Ferris Bühler für unrealistisch. "Ein Austausch würde kurzfristig vielleicht Kosten sparen, langfristig aber ein erhebliches Risiko für die Wiedererkennbarkeit bedeuten", betont er im AZ-Interview. Für das ZDF scheint die Moderatorin also eine sichere Bank zu sein. "Solange die Quoten stabil sind, gibt es aus Sendersicht keinen rationalen Grund, an dieser Konstante zu rütteln."

Mehr als 18 Prozent Marktanteil: Rekordquoten für "Fernsehgarten"-Jahr 2025

Und die Zahlen sprechen für sich. Hinter dem "ZDF-Fernsehgarten" lag die erfolgreichste Saison seit zwölf Jahren. 2025 betrug der durchschnittliche Marktanteil mehr als 18 Prozent. In Mainz wird man sich daher schon sehr auf die neue Staffel freuen, die am Sonntag (10. Mai) startet.

Das Medienmagazin "DWDL" schreibt: "Es ist gewiss nicht so, als wäre der 'Fernsehgarten' ein Selbstläufer. Viel vom Erfolg hängt an Andrea Kiewel, der Fleisch gewordenen guten Laune, die so locker und unbefangen durch die Sendung führt, dass das seinesgleichen im deutschen TV sucht. Der Moderatorin nimmt man das Interesse an den Gästen und dem Publikum ab. Sie hat keine Berührungsängste und wechselt spielend leicht zwischen Gästen."