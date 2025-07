Andrea Berg feiert Heimat-Auftritt: Einwohner von Kleinaspach ergreifen Flucht

Schlagerfans feiern Andrea Bergs "Heimspiel". Wie jedes Jahr tritt die Sängerin auch 2025 für eine Konzert-Sause in ihrer Heimat Kleinaspach auf. Doch völlig ungewollt vertreibt Berg nun die Einwohner des schwäbischen Dorfs. Was ist der Grund?

Andrea Berg (59) füllt die größten Hallen Deutschlands und ist dafür viel unterwegs. Umso mehr freut sich die Schlager-Diva, wenn sie dann zurück in ihre Heimat kommt. Im baden-württembergischen Kleinaspach greift sie nicht nur ihrem Ehemann Ulrich Ferber (65) bei dessen Hotelbetrieb unter die Arme, sondern feiert jedes Jahr ihr ganz persönliches "Heimspiel".

Seit 2005 tritt die Sängerin an einem Sommer-Wochenende für ein Konzert in Kleinaspach auf – so auch an diesem Freitag (18. Juli) im Rahmen des 20-jährigen Event-Jubiläums. Am Samstag (19. Juli) und Sonntag (20. Juli) stehen weitere Programmpunkte auf dem Plan. Wenig verwunderlich stürmen hierbei große Massen an Fans das schwäbische Dorf.

Andrea Berg vertreibt Einwohner ihrer Heimat: Das ist der Grund

Vermehrt werde das gut besuchte Open-Air von Andrea Berg zum Problem für die Einwohner von Kleinaspach. Wie die regionale News-Seite " " berichtet, vertreibe die Schlager-Diva völlig ungewollt Nachbarn und Bekannte. "Wenn die Andrea Berg hier ihr großes Konzert hat, haut man als Einheimischer am besten ab – wenn es geht, gleich in den Urlaub. Auch wenn ich nichts gegen Frau Berg habe", so ein Anwohner. Die großen Massen an Fans sorgen wohl für reichlich Tumult im sonst so ruhigen Dorf. Vor allem der "immer wiederkehrende Verkehrschaos" stelle eine große Herausforderung für die Kleinaspacher dar. Diese ziehen also Konsequenzen und ergreifen die Flucht.

Kleinaspach wird zum Schlagerparadies: "Näher an der Andrea dran"

Dass sich viele Andrea-Berg-Fans ihr "Heimspiel" nicht entgehen lassen wollen, habe einen einfachen Grund. "Da bist du näher an der Andrea dran als auf anderen Konzerten", schildern Fans. Die Auftritte der Schlager-Diva in Kleinaspach scheinen sich über die Jahre zum Pflichtprogramm für ihre Anhänger entwickelt zu haben. Ein Fußballstadion verwandelt sich während des Open-Air-Konzerts zum Schlagerparadies. Die sogenannte "Wir-machen-Druck-Arena" lädt zum Feiern ein.

Jedes Jahr sorgt Andrea Berg beim "Heimspiel" in Kleinaspach für reichlich Schlagerstimmung. © imago/Eibner

"Heimspiel" von Andrea Berg: Feuerwerk und Bühnenshow der Extraklasse

Bei jedem "Heimspiel" komme es laut " " zu einem ganz besonderen Moment. Die Sängerin verlasse während des Auftritts die Bühne und suche die Nähe zu ihren Fans. Erst im vergangenen Jahr habe es wieder Küsschen, Umarmungen und reichlich Selfies gegeben. Ob diese innigen Momente auch dieses Jahr zu erwarten sind? Davon ist wohl auszugehen.

Die Nähe, die Andrea Berg während Konzerten zulässt, sei einer der vielen Gründe, warum ihre Fans sie so lieben. Zudem kann sich das Publikum beim "Heimspiel" der Schlagerkönigin jedes Jahr auf eine große Bühnenshow freuen. Ein spektakuläres Feuerwerk am Ende der Konzerte sei beispielsweise fest im Programm verankert. Wenn die letzten Feuerwerkskörper verschossen werden und sich Andrea Bergs "Heimspiel" dem Ende neigt, kehren die Einwohner Kleinaspachs zurück. Dann herrscht wieder Ruhe im schwäbischen Dorf – zumindest bis zum nächsten Jahr, wenn die Schlager-Diva wieder die Massen anlockt.