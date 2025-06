Andrea Berg erlebt Chaos-Auftritt beim "Schlagerboom": "Ihr seid doch bekloppt!"

Eigentlich wollte Andrea Berg (59) ihren Mann zum romantischen Hochzeitstag überraschen – doch nichts lief wie geplant. Erst patzte Florian Silbereisen (43), dann vergaß Bergs Ehemann, Ulrich Ferber, auch noch den Anlass. Die Sängerin reagierte mit Humor – und einem frechen Spruch beim "Schlagerboom"...

Nach 161 Tagen Pause meldete sich Florian Silbereisen am Samstag zurück – live aus Kitzbühel präsentierte der Moderator den "Schlagerboom 2025". Mit dabei Andrea Berg (59), Dieter Bohlen (71), DJ Ötzi (54), Michelle (53), Andy Borg (64), Andreas Gabalier (40), Mireille Mathieu (78), Stefanie Hertel (46), Semino Rossi (61), Vincent Gross (28), Melissa Naschenweng (34) und Pietro Basile (32).

Stefanie Hertel: Comeback als Solo-Sängerin

Schlagersängerin Stefanie Hertel feierte beim "Schlagerboom 2025" ihr großes Solo-Comeback. Im zarten Alter von sechs Jahren stand Hertel erstmals als Sängerin auf der Bühne. Heute blickt die 45-Jährige stolz auf ihr 40-jähriges Bühnenjubiläum zurück und verspricht: "Da kommt noch ganz viel Tolles!"

"Ich freue mich sehr, dass wir dieses Comeback mit dir feiern durften", bedankte sich Gastgeber Florian Silbereisen, der an diesem Abend nicht nur als Sänger und Moderator zu sehen war, sondern auch als Hundesitter.

Florian Silbereisen wird beim "Schlagerboom" zum Hundesitter

Schlagerstar Michelle war nicht nur mit ihrem Lebensgefährten Eric Philippi angereist, sondern auch mit ihren beiden Bernhardinerhündinnen Bonny und Ronja. Noch vor ihrem Auftritt stattete Florian Silbereisen der Sängerin einen Besuch in der Garderobe ab – mit einem charmanten Angebot: "Frauchen und Herrchen werden gleich bei uns auf der Bühne stehen, deshalb werde ich auf die beiden aufpassen – ist das eine gute Idee?" Die Sängerin scherzt: "Ich weiß es nicht."

Florian Silbereisen bot Schlagersängerin Michelle an, während ihres Auftritts auf ihre Bernhardinerhündinnen Bonny und Ronja aufzupassen. © Screenshot ARD

Eine Anspielung auf Michelles Privatleben konnte sich Silbereisen, der im ZDF auch regelmäßig als "Traumschiff"-Kapitän zu sehen ist, nicht verkneifen: "Als Kapitän darf ich auch Trauungen durchführen." Michelle konterte trocken: "Die Trauung wird noch ein bisschen warten müssen." Derzeit sei sie mit ihrer Abschlusstour voll ausgelastet. Schließlich verabschiedete sie sich mit einem Augenzwinkern und drückte Silbereisen dabei noch das Sabbertuch für die Hunde in die Hand: "Ich nehme meine Schuhe und gehe – lass dich nicht fressen!"

Florian Silbereisen geht vor Schlagerlegende Mireille Mathieu auf die Knie

Für eine echte Überraschung sorgte außerdem Schlager-Ikone Jürgen Drews, der kürzlich seinen 80. Geburtstag gefeiert hat. Als stolzer Vater unterstützte er aus dem Publikum seine Tochter Joelina, die gemeinsam mit Lucas Cordalis und Achim Petry den Evergreen "Ein Bett im Kornfeld" performte.

"Schlagerboom 2025": Vor Mireille Mathieu ging Florian Silbereisen auf die Knie. © Screenshot ARD

Einen besonders bewegenden Moment lieferte Schlagerlegende Mireille Mathieu. Die französische Chanson-Ikone sang nach ihrem Auftritt noch ein persönliches Ständchen für Florian Silbereisen – und rührte ihn damit sichtlich. Ergriffen ging der Moderator vor ihr auf die Knie und bedankte sich mit den Worten: "Ich habe nicht verstanden, was du gesagt hast, aber ich habe es gespürt."

Pannen-Serie bei Auftritt von Andrea Berg

Andrea Berg präsentierte beim "Schlagerboom 2025" unter anderem ihren neuen Song "Beim nächsten Mal sag ich dann Nein". Florian Silbereisen kündigte erst einen ganz anderen Titel an, korrigierte sich dann aber schnell: "Für die Sängerin, die vor 24 Jahren einen ihrer allergrößten Hits veröffentlicht hat, 'Warum hast du nicht n...' – so – einen der größten Hits 'Du hast mich tausendmal belogen‘'. Heute folgt die Fortsetzung." Doch damit der Pannen noch nicht genug.

Florian Silbereisen kündigte versehentlich einen falschen Songtitel von Andrea Berg an. © Screenshot ARD

Andrea Berg feierte nämlich nicht nur ihr TV-Comeback beim "Schlagerboom", sondern auch ihren Hochzeitstag mit Ehemann Ulrich Ferber. Für diesen besonderen Moment wurde Ferber spontan auf die Bühne geholt – doch der war völlig ahnungslos. Kopfschüttelnd und die Hände vors Gesicht haltend, konnte er kaum fassen, was geschah. Andrea hatte sich dagegen etwas ganz Besonderes für ihren Mann ausgedacht.

Gemeinsam mit Schlagersänger Semino Rossi widmete sie ihm das Lied "Dich gibt’s nur einmal für mich." Doch als Bergs Ehemann Silbereisen kurz zuvor ins Ohr flüsterte, dass er den Hochzeitstag vergessen habe, lachte der Moderator nur lautstark. "Das nächste Mal sag ich dann Nein", konterte Berg – eine Anspielung auf ihren neuen Song. Die Überraschung gelang am Ende dann trotz aller Pannen. Uli Ferber habe zum kirchlichen Hochzeitstag schließlich noch die Chance, sich zu revanchieren. "Ihr seid bekloppt", resümierte Ferber sichtlich gerührt.

Pop-Titan Dieter Bohlen plant neue Projekte mit Florian Silbereisen

Zum Schluss überraschte Pop-Titan Dieter Bohlen die "Schlagerboom"-Zuschauer mit einem gemeinsamen Auftritt mit Silbereisen. Nach einem lockeren verbalen Schlagabtausch stimmten beide spontan "You can get it if you really try" an. Bohlen augenzwinkernd: "Das ist ein bisschen wie bei Modern Talking – ich spiele auf einmal wieder Gitarre, das gefällt mir gar nicht."

Dieter Bohlen sang gemeinsam mit Florian Silbereisen den Titel "You Can Get It If You Really Want". © Screenshot ARD

Die Gitarre wurde dann aber schnell zur Nebensache. Offensichtlich begeistert vom Auftritt kündigte Bohlen nach dem Auftritt an, künftig eine "ganz neue Sendung" und "neue Platten" präsentieren zu wollen – mit Silbereisen. Der ergänzte freudestrahlend: "Wir sind für Tournee-Angebote offen."