Versöhnung in Sicht? Prinz William und Prinz Harry segnen Diana-Statue ab

Prinz William und Prinz Harry raufen sich zusammen. Für die Diana-Statue in Andenken an ihre Mutter ziehen die beiden Brüder offenbar an einem Strang.

04. April 2021 - 13:59 Uhr | (wag/spot)