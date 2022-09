Als die Queen in München war: Ein Tag lang royales Schauspiel

Am 21. Mai 1965 kommen Elizabeth II. und Prinz Philip nach München - die Stadt ist aus dem Häuschen.

Mittagessen in der Residenz (v. l.): Albrecht Herzog von Bayern, Gertrud Goppel, Prinz Philip, Queen Elizabeth II. und Ministerpräsident Alfons Goppel.

21. Mai 1965 in aller Herrgottsfrüh an Gleis 11 des Münchner Hauptbahnhofs: Die Queen ist da! Die hölzerne Treppe hat ihr beim Aussteigen aus dem Zug geholfen.

Am Straßenrand: Die Queen beim Bad in der Menge.

Winken vom Balkon der Staatskanzlei - damals ja noch in der Prinzregentenstraße: Die Queen neben Alfons Goppel und (halb verdeckt) Minister Alois Hundhammer.

Elizabeth mit Alfons Goppel im offenen Mercedes in der Arnulfstraße.

Legendär - der Staatsbesuch der englischen Königin in München: Am 21. Mai 1965, fast genau 20 Jahre nach Kriegsende, besuchte Queen Elizabeth II. die bayerische Hauptstadt - wenn auch nur für wenige Stunden.

München-Besuch der Queen war 1965: Elizabeth war 39 Jahre alt

Die Stadt, so berichten es die Chronisten, war völlig aus dem Häuschen, als die 39-jährige Monarchin mit Prinzgemahl Philip per Bahn am Münchner Hauptbahnhof eintraf. Die englische und deutsche Nationalhymne wird gespielt, dann freilich noch die bayerische.

Königin brachte eigene Teemischung und eigenes Wasser mit

Mit was sich die Protokollabteilung der bayerischen Staatsregierung nicht alles befassen musste. Sogar der Tee für die britische Monarchin war ein (heikles) Thema. Elizabeth brachte am Ende nicht nur ihre Earl-Grey-Mischung, sondern auch englisches Wasser mit an die Isar.

Ansonsten stehen an diesem Tag Spalier: 3.500 Polizisten, 1.300 Trachtler und Schützen sowie Zehntausende Schaulustige an den Straßen - ein riesiges Winken ist es, sei es mit der Hand oder den Union-Jack-Fähnchen.

Mehrere Programmpunkte auf der München-Agenda

Elizabeth und Philip absolvieren ihr München-Programm dann im Schweinsgalopp: Residenzmuseum, Neues Rathaus, Alte Pinakothek, Cuvilliès-Theater und Schloss Nymphenburg, wo eine Equipe unter Josef Neckermann Dressurübungen darbietet.

Der letzte Programmpunkt dann abends, in der Königsloge des Nationaltheaters. Elizabeth - mit pfirsichrosa Teint - lauscht dem "Rosenkavalier", bevor's kurz nach Mitternacht per Sonderzug weitergeht zur nächsten Station ihrer insgesamt zehntägigen Deutschlandreise.