"Alles rausgeschnitten": Bill Kaulitz beschwert sich nach RTL-Auftritt – so reagiert der Sender

Bill Kaulitz sorgte kürzlich bei "Wer wird Millionär?" als Telefonjoker für Unterhaltung. Im Nachhinein hat der Tokio-Hotel-Star jedoch etwas zu bemängeln. Auch Zwillingsbruder Tom übt Kritik – an Günther Jauch und seinem Verhalten gegenüber den Kandidaten.

Die Aufregung im "Wer wird Millionär?"-Studio war groß, als plötzlich Bill Kaulitz (36) Teil der Sendung wurde. Der Tokio-Hotel-Star war in der aktuellen Folge am Montag (20. April) zu hören – für eine Kandidatin stellte er sich als Telefonjoker zur Verfügung. Der Sänger freute sich über seinen Auftritt, doch Zwillingsbruder Tom (36) schlägt im Nachhinein ernste Töne an.

Nach Bill Kaulitz' "Wer wird Millionär?"-Auftritt: Bruder Tom übt Kritik an Günther Jauch

Für "Wer wird Millionär?"-Kandidatin Sylvia Schindler nahm die Teilnahme am beliebten Quizformat ein jähes Ende. Bei der 4.000-Euro-Frage war sie auf Unterstützung angewiesen und wählte den Telefonjoker – trotzdem setzte sie letztlich auf die falsche Antwort. Bill Kaulitz war zu dem Zeitpunkt noch nicht zu Wort gekommen., denn Schindler hatte sich für den Historiker Eckhard Freise entschieden. Erst nach ihrem Quiz-Aus kam es zum Telefongespräch mit Kaulitz – Günther Jauch wollte den Sänger noch in die Leitung holen.

Im Podcast "Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood" schwärmt Bill nun von seinem "Wer wird Millionär?"-Auftritt. Bruder Tom hingegen bemitleidet Kandidatin Sylvia Schindler, die am Ende mit 500 Euro nach Hause fahren musste: "Es tut mir leid, dass sie da so wenig Geld gewonnen hat." Auch übt er Kritik an Moderator Jauch: "Der Günther ist ja da ziemlich abgekocht in der Sendung."

Tom Kaulitz über Günther Jauch: "Lässt sie auflaufen"

Tom Kaulitz ist der Meinung, dass Jauch durch seine langjährige Moderation für die Sendung etwas abgestumpft sein könnte, wenn es um ein Scheitern der Kandidaten geht. "Aber mir tut das immer leid, wenn die Leute da rausgehen. Und er lässt sie ja dann manchmal auch so auflaufen [...]. Da ist sich das Gegenüber ziemlich sicher und loggt die Antwort ein, und Günther sagt dann halt auch nichts und lässt alles auf 500 Euro runterkrachen." Dass es Jauch als Quizmaster untersagt ist, seinen Kandidaten bei der Beantwortung der Fragen zu helfen, scheint für den Ehemann von Heidi Klum dabei keine Rolle zu spielen.

"Wer wird Millionär?"-Kandidatin Sylvia Schindler in der Sendung vom 20. April. © RTL/Stefan Gregorowius

Bill Kaulitz beschwert sich nach "Wer wird Millionär?"-Auftritt: "Alles rausgeschnitten"

Auch Bill Kaulitz zeigt sich betroffen, dass Sylvia Schindler nicht mehr Geld gewinnen konnte. Der Schwager von Heidi Klum (52) merkt an, die Kandidatin hätte lieber ihn statt Eckhard Freise als Joker wählen sollen. Der 36-Jährige hätte die richtige Antwort auf die Frage gewusst. Kaulitz hofft, er konnte Schindler zumindest mit seinem Anruf während der Sendung eine Freude machen. Er habe das Gespräch sehr genossen – vor allem der Austausch mit Günther Jauch war für ihn wohl eine Bereicherung.

Nachdem der Sänger seinen Auftritt bei "Wer wird Millionär?" im TV gesehen hat, gibt es für ihn eine Sache zu bemängeln. "Ich hab mit Günther geplauscht, ganz toll. [...] Wir haben uns so prächtig unterhalten, aber die haben alles rausgeschnitten", so Bill Kaulitz im Gespräch mit seinem Bruder. Ein kurzes Gespräch zwischen dem Sänger und Jauch war in der Sendung zu sehen – anscheinend gab es jedoch auch einige Szenen, die nicht gezeigt wurden.

RTL reagiert auf Kaulitz-Vorwurf: "Aufgrund der Sendezeit gekürzt"

Die AZ hat RTL um Stellungnahme gebeten. Ein Sprecher des Senders teilt mit: "Bill Kaulitz wurde zu einem Zeitpunkt angerufen, als die Kandidatin bereits aus dem Spiel ausgestiegen ist. Das Telefonat hatte somit keinen Einfluss auf das Spielgeschehen und wurde aufgrund der begrenzten Sendezeit gekürzt." RTL hat sich, wie in der TV-Landschaft üblich, an einen Sendeplan zu halten. Das ungekürzte Gespräch zwischen Jauch und Kaulitz hätte den möglichen Zeitrahmen gesprengt.