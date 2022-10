Alkohol-Unfall: Sänger Sasha hat Angst vor dem Führerschein

Mit 50 Jahren hat Sänger Sasha noch immer keinen Führerschein gemacht. Grund: In der Jugend verursachte er unter Alkoholeinfluss und ohne Fahrerlaubnis einen Unfall.

Für viele Menschen bedeutet der Besitz eines Führerscheins in gewisser Weise mobile Freiheit. Doch Popstar Sasha muss sich mit 50 Jahren noch immer von seiner Ehefrau chauffieren lassen. Seit einem schweren Unfall hat er Angst, am Steuer eines Autos zu sitzen, wie er jetzt verrät.

"Betrunken und ohne Führerschein": Sänger Sasha baute in seiner Jugend einen Unfall

Sasha, der in den Neunziger Jahren seinen Durchbruch mit dem Hit "If You Believe" feierte, leidet bis heute an seinem Trauma. "Es ist fünf Jahre her, dass ich zuletzt hinterm Steuer saß und so tat, als würde ich fahren. Sofort war da wieder diese Nervosität da", sagt er im Gespräch mit " ". Seine Angst hat einen Grund. Denn: In seiner Jugend verursachte er einen Crash.

Wie Sasha offenbart, war er zum Zeitpunkt des Unfalls nicht nüchtern und hatte keine gültige Fahrerlaubnis. "Die [Nervosität, d.R.] habe ich seit meinem 17. Lebensjahr, als ich den Autounfall mit dem Auto meiner Mutter hatte – betrunken und ohne Führerschein. Seitdem habe ich ein Fahr-Trauma."

Fahr-Trauma: Wird Sasha sich wieder ans Steuer eines Autos trauen?

Warum will der Sänger dennoch mit über 50 Jahren seinen Führerschein machen, obwohl er Angst vor dem Fahren hat? "Um meine Frau zu entlasten. Sie muss ja jede Fahrt machen", erklärt er dazu. Ehefrau Julia hingegen nimmt die Situation gelassen und scheint kein Problem damit zu haben, die Chauffeurin zu spielen. "Ich bin zum Glück eine gute Autofahrerin. Und mein Mann ist ein friedlicher Beifahrer. Für unseren Sohn ist es ganz normal, dass Mama am Lenkrad sitzt und Papa daneben."

Doch 2023 soll es für Sasha so weit sein, er will sich endlich in die Fahrschule trauen. "Nächstes Jahr wird mein Führerschein-Jahr, ich spüre es. Ich werde ihn heimlich machen und meine Frau überraschen."