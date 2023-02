Alkohol-Aussetzer bei "Prominent getrennt": VIP-Kandidaten machen sich über Silva Gonzalez lustig

Die RTL-Show "Prominent getrennt" ist in die zweite Staffel gestartet. Bereits in der ersten Folge wird es für die VIPs feuchtfröhlich – vor allem bei Silva Gonzalez fließt der Wein. Dafür wird der Sänger von seinen Mitstreitern verspottet.

Nach dem Ende einer Beziehung, vor allem wenn es nicht freundschaftlich war, will man eigentlich mit dem Ex-Partner abschließen. Doch was tun, wenn man gemeinsam an einer TV-Show teilnimmt, sich ein Bett teilen und sogar im Team antreten muss? Mit diesem Konzept geht das RTL-Format "Prominent getrennt - Die Villa der Verflossenen" in die zweite Staffel. Bereits in der ersten Folge kommt es bei einem Kandidaten dabei zu einem peinlichen und alkoholhaltigen Aussetzer.

"Prominent getrennt"-Kandidaten lästern über Silva Gonzalez: "Der ist so voll"

Silva Gonzalez nimmt gemeinsam mit seiner Ex Stefanie Schanze an der Sendung teil. Im Gegensatz zu den restlichen Promis scheinen sich die beiden trotz Trennung noch zu verstehen und scherzen sogar gemeinsam. Doch bereits am ersten Tag in der südafrikanischen Luxus-Villa scheint die Stimmung zu kippen, denn der Sänger der "Hot Banditoz" greift vermehrt zum Glas. "Ich kann nicht mit dem Feuerlöscher dahinter stehen und sagen: Trink nicht so viel", erklärt Ex Stefanie dazu.

Stefanie Schanze und Silva Gonzalez bei "Prominent getrennt". © RTL

Auch am Abend wird die Situation in einer gemütlichen Männer-Runde nicht unbedingt besser, denn der Rotwein fließt und fließt. Das wirkt sich hörbar auf das Sprechvermögen von Silva Gonzalez aus, was auch den anderen Kandidaten nicht verborgen bleibt. "Alter, der ist so besoffen", lautet das Fazit von Reality-Darsteller Matthias Höhn. Auch Fußballer Jakub Merlan-Jarecki lästert: "Der ist so voll."

Wird es weitere Alkohol-Eskapaden von Silva Gonzalez geben?

Während sich die meisten "Prominent getrennt"-Kandidaten zur Nachtruhe betten, bereitet sich der "Hot Banditoz"-Sänger noch einen späten Snack zu. Sichtlich schwankend belegt er einen Wrap, den er anschließend über dem Spülbecken verschlingt. Doch danach ist auch für ihn Schluss und er kuschelt sich zur Ex ins Bett.

Am nächsten Tag ist der Aussetzer von Silva noch immer Thema bei seinen Mitstreitern. In Anwesenheit von Stefanie Schanze wird über den 43-Jährigen gelästert, sein Verhalten sogar unter Gelächter nachgeahmt. Ob sich das auch in den kommenden Episoden der RTL-Show fortsetzen wird, bleibt abzuwarten...