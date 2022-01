Alina Merkau mit ihren Kindern: Autounfall in Südafrika

Großer Schreck für Alina Merkau: In Südafrika ist die "Frühstücksfernsehen"-Moderatorin in einen Autounfall verwickelt gewesen. Auch ihre Kinder saßen beim Crash im Fahrzeug. Wie geht es der Familie?

Diesen Moment wird Alina Merkau wohl nicht so schnell vergessen. Die Moderatorin urlaubt gerade mit ihrer Familie in Südafrika. Auf dem Rückweg von einer Safari knallt es jedoch auf der Autobahn, wie sie in ihrer Instagram-Story schockiert berichtet.

Unfall in Südafrika: Alina Merkau hatte "einfach Schiss"

"Wir sind auf der Autobahn und plötzlich macht es 'Bahm' hinter uns", sagt Alina Merkau zum Autounfall. Wie sie weiter berichtet, seien sie mit etwa 100 km/h unterwegs gewesen, als ein Auto von hinten mit hoher Geschwindigkeit in sie gekracht sei. Beim "Sat.1 Frühstücksfernsehen"-Star sitzt der Schreck tief, denn auch ihre beiden Kinder saßen im Auto.

Wie geht es Alina Merkau und den Kindern nach dem Unfall?

Über die Unfallverursacher erklärt Alina Merkau: "Zwei so betrunkene Typen in so ner Gegend, wir mit zwei Kids und Koffern im Auto. Man hat auch einfach Schiss." Doch zum Glück wurde niemand verletzt. Die Polizei eilte zur Hilfe und nahm den Crash auf. Der Unfallwagen konnte beim Verleiher problemlos getauscht werden. "Wir waren einfach so dankbar, einfach wieder im Auto zu sitzen. Eigentlich haben wir am Ende nur eineinhalb Stunden verloren und alles hatte sich erledigt."

Selbst in diesem erschreckenden Erlebnis versucht Alina Merkau etwas Positives zu sehen. "Es war vielleicht auch ein kleiner Stupser mit der Nase darauf, dass es einem wirklich sehr, sehr gut geht und man froh sein kann, dieses schöne Leben zu haben." Und das will sie mit ihrer Familie genießen, immerhin ist sie im August 2021 zum zweiten Mal Mutter geworden.