Ärger zu Hause: Jimi Blue droht mit Familien-Bruch – wegen Freundin Laura-Marie Geissler?

Bei TV-Familie Ochsenknecht könnte es zu einem großen Zoff kommen. Grund ist offenbar das Verhalten von Sohn Jimi Blue Ochsenknecht. Welche Rolle spielt seine Freundin Laura-Marie Geissler? Wie geht Natascha Ochsenknecht mit dem neuen Familien-Drama um?

Jimi Blue und Freundin Laura-Marie vs. Ochsenknecht-Familie? Es bahnt sich Streit an.

In ihrer Show "Diese Ochsenknechts" hat die TV-Familie gezeigt, dass es bei ihnen auch mal lautstark krachen kann. Auch im Staffelfinale der Reality-Doku, die aktuell beim Pay-TV-Anbieter Sky ausgestrahlt wird, droht die Stimmung zu kippen. Im Mittelpunkt steht Jimi Blue Ochsenknecht, der sich aktuell mit Karriereplänen und neuer Freundin Laura-Marie Geissler befasst. Wird der 31-Jährige tatsächlich mit seiner Familie brechen?

Natascha Ochsenknecht über Jimi Blue: "Keine Ahnung, was bei dem im Kopf ist"

Natascha Ochsenknecht zeigt sich betroffen vom Verhalten ihres Sohnes. "Im Moment sind so ein paar düstere und traurige Wolken über unserer Familie – in Bezug auf Jimi", erklärt die Unternehmerin die Situation. "Wir erkennen den irgendwie nicht wirklich wieder. Was ist los mit ihm?" Jimi Blue habe sich von dem Ochsenknecht-Clan entfernt, sei telefonisch kaum zu erreichen und wolle aktuell seinen eigenen Weg gehen. "Keine Ahnung, was bei dem gerade im Kopf ist."

Der 31-Jährige selbst zeigt sich genervt von den Vorwürfen und sieht die Schuld für die angespannte Lage nicht bei sich selbst. "Lasst mich doch einfach mal in Ruhe, ich melde mich dann schon von alleine", lautet die Ansage an seine Familie. "Die sollen doch einfach ihr Zeug machen, da mische ich mich doch auch nicht ein." Er wolle seine Karriere eigenständig verfolgen, ohne von Mutter oder Geschwister dabei belehrt zu werden. Natascha Ochsenknecht hingegen betont: "Kompletter Schwachsinn! Wir haben uns noch nie in Jimis Leben eingemischt, weil er so stur ist."

Ist Laura-Marie Geissler schuld am Familien-Zoff bei den Ochsenknechts?

Liegt das Problem vielleicht nicht an den beruflichen Plänen von Jimi Blue Ochsenknecht, sondern eher an seiner neuen Beziehung? Seit mehreren Monaten ist er mit der Münchner Rennfahrerin Laura-Marie Geissler liiert. "Jetzt habe ich eine neue Frau an der Seite. Kann sein, dass das vielleicht hier und dort mal ein Dorn im Auge war", sagt der ehemalige Kinderstar dazu. Seine Mutter äußert sich zu der neuen Liebe ihres Sohnes nur vage und erklärt: "Wenn etwas so schnell geht und man sich so schnell verändert, dann haut da irgendwas nicht hin." Direkt zu Laura-Marie Geissler will sich Natascha Ochsenknecht nicht äußern, denn sie befürchtet, falsch verstanden zu werden.

Dass die düsteren Wolken über der Ochsenknecht-Familie in einen handfesten Zoff ausarten könnten, ist nicht unwahrscheinlich. Jimi Blue macht seiner Mutter und seinen Geschwistern eine deftige Ansage: "Entweder sie verstehen meinen Standpunkt, den ich habe, zeigen mir Verständnis für meinen Weg, oder das war's dann erstmal mit der Family."

Ob sich Jimi Blue Ochsenknecht mit seiner Familie aussöhnen oder mit ihnen brechen wird, sehen Sie am Montag (3. April), ab 20.15 Uhr auf Sky One.