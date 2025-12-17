Adventskonzert in München: Königlicher Besuch in Begleitung von Haus Wittelsbach

30 Jahre BMW Advents-Benefizkonzert in München; Königin Silvia von Schweden, Prinzessin Ursula von Bayern, José Carreras, Oliver Bierhoff und weitere VIP-Gäste kamen zum großen Jubiläumskonzert – insgesamt wurden 231.000 Euro für die gute Sache gespendet.

Es ist ein Klassiker in der Vorweihnachtszeit, und das schon seit drei Jahrzehnten! Das "BMW Advents-Benefizkonzert" feierte in diesem Jahr sein 30-jähriges Bestehen. Der Erlös der glanzvollen Veranstaltung, die am Dienstag im Herkulessaal in der Münchner Residenz stattfand, kam in diesem Jahr gleich zwei wohltätigen Institutionen zugute.

Königin Silvia und José Carreras nehmen Spenden in München entgegen

Zum einen der von Königin Silvia von Schweden ins Leben gerufene "World Childhood Foundation", zum anderen der "Deutschen José Carreras Leukämie-Stiftung", die von Startenor José Carreras gegründet wurde. Das Besondere: Beide Gründer, sowohl Königin Silvia von Schweden als auch José Carreras, nahmen als Ehrengäste am Konzert teil und José Carreras stand sogar als Solist auf der Bühne. Was für ein großartiges Jubiläumskonzert!

Bei den Prominenten hat das festliche Konzert schon lange einen festen Platz im vollen vorweihnachtlichen Terminkalender. Gastgeber Bernd Döpke, der Leiter von BMW München, konnte dieses Mal besonders viele hochkarätige Gäste begrüßen: Neben Prinzessin Ursula von Bayern, der Schirmherrin des Konzerts, und ihrem Prinz Leopold von Bayern waren zahlreiche weitere Prominente aus Adel, Wirtschaft, Politik und Gesellschaft gekommen.

An der Seite von Prinz Leopold: Schwedens Königin in besonderer Begleitung

Im Blitzlichtgewitter stand vor allem Königin Silvia von Schweden, die für ihr Herzensprojekt, die von ihr im Jahr 1999 gegründete "World Childhood Foundation", gerne nach München kam. Bis zum Beginn des Konzerts war es BMW gelungen, den Ehrengast geheim zu halten und umso größer war die Überraschung, als Gastgeber Bernd Döpke, der Leiter von BMW München, die Königin ankündigte.

Franz Herzog von Bayern, Königin Silvia von Schweden und Leopold Prinz von Bayern © BrauerPhotos / S.Brauer

An der Seite von Prinz Leopold von Bayern betrat die Königin, unter viel Applaus der Besucher, den Saal. Dann sprach die gebürtige Heidelbergerin auf der Bühne in ihrer Muttersprache über ihr Engagement für ihre Stiftung: "Das BMW-Benefizkonzert hat in den vergangenen drei Jahrzehnten eine beeindruckende Tradition des Engagements und der kulturellen Verbundenheit geschaffen", lobte die Königin. "Dass die World Childhood Foundation im Jubiläumsjahr zu den begünstigten Organisationen zählt, erfüllt mich mit aufrichtiger Dankbarkeit."

Oliver Bierhoff und weitere Promis verkaufen Lebkuchen für den guten Zweck

Einer schönen Tradition folgend waren wieder viele Prominente beim "Käfer"-Adventsempfang vor dem Konzert als Lebkuchenverkäufer im Einsatz. In diesem Jahr waren es Fußballexperte Oliver Bierhoff, Moderatorin Uschi Dämmrich von Luttitz, die Schauspieler Johannes Berzl ("Guglhupfgeschwader") und Jan Hartmann ("Kreuzfahrt ins Glück") sowie Choreografin Tiger Kirchharz: Sie verkauften Lebkuchen gegen eine Spende von zehn Euro pro Stück.

Kuchentrasch Oma mit Oliver Bierhoff und Tiger Kirchharz © Jens Hartmann/BMW

Für Oliver Bierhoff war es eine Premiere: "Ich bin zum ersten Mal beim BMW Advents-Benefizkonzert dabei und habe gerne zugesagt, Lebkuchen zu verkaufen – auch wenn ich selbst lieber Christstollen als Lebkuchen mag", erzählte er schmunzelnd. Gebacken hatten die süßen Leckereien die Senioren:innen von "Kuchentratsch". Ziel der sozialen Backstube ist es, das Leben der älteren Generation lebenswerter zu machen, indem sie einer sinnstiftenden Tätigkeit nachgehen.

Stammgast beim Konzert ist mittlerweile auch Uli Hoeneß: "Ich unterstütze diese Veranstaltung immer gerne." Welche Rolle spielt die Musik bei der Familie Hoeneß an Weihnachten? "Musiziert wird bei uns nicht, aber wir singen an Heiligabend. Die Klassiker wie O Tannenbaum oder Jingle Bells."

Am Ende des Abend kam eine Spendensumme in Höhe von 231.000 Euro zusammen. Welche weiteren VIPs zu diesem exklusiven Event geladen waren, sehen Sie oben in der Bilderstrecke.