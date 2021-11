Advents-Schock für Cathy Hummels: "Ich hab fast das Haus abgebrannt"

Auf Instagram warnt Cathy Hummels eindringlich ihre Fans. Bei der Influencerin ist am Wochenende ein Feuer ausgebrochen - wegen eines Adventskranzes.

Der Schreck scheint bei Cathy Hummels tief zu sitzen. In ihrer Instagram-Story richtet sie sich mit einer ernsten Nachricht an ihre Fans: "Ich hab gerade fast das Haus abgebrannt... kein Witz!" Was ist passiert?

Adventskranz bei Cathy Hummels fängt Feuer

Die Influencerin wollte am Sonntag den ersten Advent feiern. Dafür sollte klassisch die erste Kerze am Adventskranz angezündet werden. Doch plötzlich habe es eine Stichflamme und ein Feuer gegeben, wie sie berichtet. "Wir wollten gerade zum Kindergeburtstag fahren und ich war unachtsam, beziehungsweise eigentlich gar nicht", erklärt sie in dem Clip. "Ich habe den Adventskranz nochmal angezündet und es kam so eine kleine Stichflamme."

Cathy Hummels löscht Brand mit Decke: "Ich war unter Schock"

Was dann passierte, zeigt Cathy Hummels ebenfalls in ihrer Story. Der Kranz aus Trockenblumen geriet komplett in Brand. "Das ist echt nicht lustig. Der Adventskranz ist komplett abgefackelt aufgrund einer Stichflamme."

Bei Cathy Hummels ist der Adventskranz in Brand geraten. © Instagram/cathyhummels

Zum Glück konnte sich das Feuer nicht weiter ausbreiten. Der Schreck ist Cathy Hummels jedoch deutlich anzusehen. "Ich hab so etwas noch nie erlebt und ich war unter Schock", berichtet sie weiter. "Ich wusste erstmal gar nicht, was ich machen soll und dann haben wir mit einer Decke den Brand gelöscht."

Ihre Fans und Follower warnt die Influencerin eindringlich, statt echter Kerzen doch lieber LED-Lichter zu nutzen.