Abschied von "Rosenheim Cops"? Max Müller bettelt um neuen Job

Seit 25 Jahren ist Max Müller bei "Die Rosenheim-Cops" als "Michi Mohr" zu sehen. Seine langjährige Kollegin Marisa Burger verkündete ihr Serien-Aus – denkt auch Müller bereits über einen Ausstieg nach? Und welche TV-Rolle wäre sein großer Traum?

Seit dem 7. Oktober können sich die Fans von "Die Rosenheim-Cops" wieder im Wochentakt über neue Folgen ihrer Lieblingsserie freuen. Neben Zuschauerlieblingen wie Dieter Fischer oder Igor Jeftic ist auch Marisa Burger ein letztes Mal als "Miriam Stockl" zu sehen. Die Schauspielerin gab vor wenigen Monaten bekannt, dass die 25. Staffel ihr Aus in der Serie markiert. Ihre Kollegen zeigten sich sehr traurig darüber– nicht zuletzt Max Müller, der sich bei den "Rosenheim-Cops" als Polizeihauptmeister "Michi Mohr" einen Namen machte. Kommt ein Ausstieg aus der Serie auch für den 60-Jährigen infrage?

Max Müller: Das sagt er über ein mögliches "Rosenheim-Cops"-Aus

"Mei, 25 Jahre sind natürlich schon ein Vierteljahrhundert", so Max Müller im Interview mit " " in Bezug auf seine Zeit bei den "Rosenheim-Cops". Doch einen Ausstieg des 60-Jährigen aus der Serie müssen die Fans wohl in nächster Zeit nicht befürchten. "Zurzeit denke ich tatsächlich nicht übers Aufhören nach", betont Müller.

Doch wenn es um den weiteren Erzählstrang seiner Rolle "Michi Mohr" geht, hat der Schauspieler noch einige Wünsche an die Drehbuchautoren übrig. "Er sollte sich richtig glücklich verlieben und er sollte einmal singen – bei einer Taufe oder mit dem Männergesangsverein, bei einem Weihnachts-Special oder, oder, oder", schlägt der sympathische Blondschopf vor.

"Rosenheim-Cops"-Star Max Müller: Dieser TV-Job wäre sein großer Traum

Durch seine Arbeit bei den "Rosenheim-Cops" ist Max Müller sehr beschäftigt. Die Dreharbeiten für eine neue Staffel dauern in der Regel mehrere Monate. Sobald in der Zukunft doch einmal sein Aus in der Serie bevorsteht, weiß er bereits genau, welcher TV-Job für ihn wie ein wahr gewordener Traum wäre. Er bettelt: "Ich liebe die 'Golden Girls'. Und wenn es einmal eine Sitcom mit dem Titel 'Golden Boys' geben sollte: bitte engagieren Sie mich!"

Marisa Burger (r.) gab vor wenigen Monaten ihr "Rosenheim-Cops"-Aus nach der 25. Staffel bekannt. Für Max Müller kommt ein Ausstieg aus der Serie vorerst nicht infrage. © imago/Sven Simon

In der Sitcom "Golden Girls" dreht sich alles um den WG-Alltag der Rentnerinnen Sophia, Rose, Blanche und Dorothy. Neben Max Müller sind auch viele Hollywood-Stars wie George Clooney bekennende "Golden Girls"-Fans.

Nach künftigem "Rosenheim-Cops"-Aus von Max Müller: "Freue mich auf Rollen, für die ich immer zu jung war"

Dass Max Müller ein Ableger der Serie, in der er gern einen Rentner spielen würde, sehr reizt, kommt nicht von ungefähr. In einem Interview mit der AZ im Mai dieses Jahres verriet der Blondschopf bereits: "Ich freue mich schon sehr auf Rollen, für die ich bisher immer 'zu jung' war. Schauen wir mal, was so dabei rauskommt." Doch nach vielen Jahren bei den "Rosenheim-Cops" könnte das Ergattern neuer Schauspielrollen für Müller kompliziert werden. Das deutete zumindest Marisa Burger an, die sich einst zum berühmt-berüchtigten Serienstempel äußerte. Wie es beruflich – auch nach den "Rosenheim-Cops" – für Müller schlussendlich weitergeht, wird die Zukunft zeigen.