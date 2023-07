Abschied vom "Alois – Dallmayr Fine Dining": Sterne-Koch und Küchenchef Max Natmessnig verlässt München

Für das Fine Dining Lokal "Alois" hat Max Natmessnig 2023 gleich zwei Michelin-Sterne erkocht. Trotz dieses Erfolgs verlässt der ausgezeichnete Star-Koch noch im Juli seine Münchner Küche. Was sind die Gründe und wohin verschlägt es ihn und seine Ehefrau Bekah Roberts-Natmessnig?

18 Punkte von Gault-Millau 2018, Koch des Jahres von Gault-Millau 2022 und zwei Michelin-Sterne für seine Küche im Münchner "Alois" 2023 – mit diesen Erfolgen hat sich Max Natmessnig seinen Platz in der Riege der Star-Köche redlich verdient. Doch nach nicht mal einem Jahr verlässt der 35-Jährige im Sommer das Fine Dining Lokal von Dallmayr. Sein Noch-Arbeitgeber verabschiedet ihn und Ehefrau Bekah Roberts-Natmessnig gebührend.

Max Natmessnig kündigt beim "Alois": Dallmayr verkündet Abschied vom Star-Koch

Nach Stationen in Lyon, Wien, New York und Lech am Arlberg trat Max Natmessnig im Oktober 2022 seine Stelle als Küchenchef im Restaurant "Alois – Dallmayr Fine Dining" an. An der Seite des gebürtigen Wieners war auch seine amerikanische Ehefrau Bekah, die dort die Stelle als Restaurantmanagerin übernahm. Nach nur zehn Monaten wird nun sein Abschied verkündet. "Unser Küchenchef Max Natmessnig verlässt Ende September 2023 auf eigenen Wunsch das Fine Dining Restaurant Alois", teilt das Delikatessenhaus Dallmayr via Instagram mit. Was steckt dahinter?

"Einzigartige Möglichkeit": In welcher Küche wird Max Natmessnig als Nächstes arbeiten?

Max Natmessnig und Bekah Roberts-Natmessnig haben wohl ein lukratives Jobangebot erhalten. "Das Ehepaar hat sich für eine für sie einzigartige berufliche Möglichkeit im Ausland entschieden, die sich ihnen im Herbst bietet", heißt es in dem Statement vom "Alois" weiter. Wohin es die beiden verschlagen wird? Vielleicht London, Paris oder doch etwas mediterraner wie Rom oder Barcelona? Die neue Küche der beiden wurde bislang nicht bekannt gegeben.

Restaurantleiter Sommelier Julien Morlat mit seinen Noch-Küchenchef Max Nattmessnig und dessen Frau Restaurantmanagerin Bekah Roberts-Natmessnig. © Daniel von Loeper

Klar ist, dass der Sternekoch seinen treuen Gästen fehlen wird. "Über die 18 Gänge könnte man im Nachhinein einen Roman schreiben", schwärmte AZ-Gastro-Reporterin Ruth Frömmer kurz nach der Anstellung von Max Natmessnig im Oktober 2022. "Tatsächlich bleiben viele einzelne Produkte, wie eine feine Dorade, Forellenkaviar im Geschmacksgedächtnis. Aber eben auch Gewürze, wie abgeriebene Kaffirlimette oder Estragon, der sich über mehrere Gänge zieht und am Ende erneut im Dessert auftaucht. Delikatessen eben."

Nachfolger gesucht: Wer wird neuer Küchenchef im Dallmayr-Lokal "Alois"?

Für das "Alois" geht es nach dem Abschied ihres preisgekrönten Sternekochs am 30. Juli erstmal in die Sommerpause. Ab 30. August öffnen sich die Pforten wieder – vorerst ohne neuen Küchenchef. Im Herbst will Dallmayr eine neue Leitung der Küche präsentieren. Trotzdem muss im "Alois" der Kochlöffel geschwungen werden, schließlich wollen die Gäste exquisite Speisen serviert bekommen. "In der Zwischenzeit bleibt das Restaurant weiterhin mit dem eingespielten Team rund um Julien Morlat, dem langjährigen Restaurantleiter und Sommelier sowie Souschef Miguel Marques, der übergangsweise die Leitung der Küche übernimmt, für die Gäste geöffnet", teilt das Lokal weiter mit. Vielleicht kann sich der Mann aus der zweiten Reihe durchsetzen und darf sich darüber hinaus beweisen. Es bleibt spannend.