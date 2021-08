Absage für Nena: Weiterer Veranstalter cancelt Konzert nach Skandal-Auftritt

Bei einem Auftritt in Berlin hat Sängerin Nena gegen die Corona-Auflagen gewettert. Zwei Veranstalter haben darauf reagiert und ihre Konzerte in Wetzlar und Bad Segeberg abgesagt.

Absage für Nena: Veranstalter cancelt Auftritt der Sängerin, nachdem sie in Berlin gegen die Corona-Auflagen gewettert hat.

Schlechte Nachrichten für Nena-Fans: Nachdem ihr Konzert in Wetzlar vom Veranstalter abgesagt wurde, hat sie jetzt eine weitere Abfuhr kassiert. Auch ihr Auftritt in Bad Segeberg wird nicht stattfinden. Grund dafür könnten Aussagen der Sängerin sein, die sie bei einem Auftritt in Berlin getätigt hat. Dort hielt sie eine Wutrede gegen die Corona-Auflagen.

Nach Auftritt in Berlin: Veranstalter sagt Nena-Konzert in Wetzlar ab

Am 13. September hätte Nena eigentlich beim "Strandkorb Open Air - Wetzlar" auftreten sollen. "Wir als Veranstalter des Strandkorb Open Air - Wetzlar haben das Konzert mit NENA am 13. September im Einvernehmen mit der Agentur der Künstlerin unmittelbar nach den jüngsten Ereignissen in Berlin abgesagt", schreibt der Veranstalter auf Facebook.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Facebook Beitrag). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Facebook Beitrag über den Consent-Anbieter verweigert

Aufgrund ihrer Aussagen bezüglich der Hygienemaßnahmen zur Eindämmung der Pandemie wolle man Nena keine Plattform geben. "Nenas Einstellung zum Veranstaltungsformat mit den Strandkörben stimmt nicht mit dem Hygiene- und Sicherheitskonzept überein, das eigens für diese Reihe coronakonform konzipiert worden ist. Als Veranstalter distanzieren wir uns daher von den Aussagen und dem Auftreten der Künstlerin."

Fans der Sängerin, die bereits Tickets für den Auftritt erworben haben, können diese laut Veranstalter zurückgeben.

Weiterer Veranstalter erteilt Nena eine Absage für Auftritt

Auch der geplante Auftritt von Nena in Bad Segeberg am 21. August 2021 wird nicht stattfinden. Das Konzert "wurde im gegenseitigen Einvernehmen von uns als Veranstalter und Nenas Künstlerbooking abgesagt", lautet es auf der Facebook-Seite von "Förde Show Concept".

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Facebook Beitrag). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Facebook Beitrag über den Consent-Anbieter verweigert

Bereits erworbene Tickets können dem Veranstalter zufolge zurückgegeben werden.

Wutrede von Nena bei Auftritt in Berlin: Was ist passiert?

Am 27. Juli trat Nena im Rahmen der Open-Air-Reihe "Unter freiem Himmel" am Flughafen Berlin-Schönefeld auf. Um ausreichend Abstand unter dem Publikum zu gewährleisten, hatte der Veranstalter extra zahlreiche abgesperrte Bereiche aufgestellt. Allerdings verließen Fans diese sogenannten "Boxen" und versammelten sich vor der Bühne. Für die Sängerin war das offenbar kein Problem, wie Videos auf Twitter zeigen.

Nena wettert gegen Maßnahmen zur Pandemie-Bekämpfung: "Ich hab die Schnauze voll"

"Mir wird gedroht, dass sie die Show abbrechen", erklärte Nena dem Publikum. Doch statt sie dazu aufzurufen, zurück zu ihren Plätzen zu gehen, machte die Sängerin das Gegenteil. "Ich überlasse es in eurer Verantwortung, ob ihr das tut oder nicht." Ihre Bühne nutzte sie dann auch, um gegen die Corona-Maßnahmen zu wettern: "Das darf jeder frei entscheiden, genauso wie jeder frei entscheiden darf, ob er sich impfen lässt oder nicht."

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Twitter). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Twitter über den Consent-Anbieter verweigert

Für Nena sei es unverständlich, dass ihre Fans während eines Konzerts in abgesperrten Bereichen stehen müssen, während tags zuvor der Christoper-Street-Day in Berlin mit bis zu 80.000 Teilnehmern gefeiert wurde. Auch von der Drohung des Veranstalters, die Show abzubrechen, wollte sie sich nicht einschüchtern lassen: "Also schaltet den Strom aus oder holt mich mit der Polizei hier runter, I don't fu*** care. Ich hab die Schnauze voll davon."

Wie Nenas Management zu den Aussagen der Künstlerin steht, ist nicht bekannt. Eine AZ-Anfrage blieb bislang unbeantwortet.

Auftritt von Nena löst Diskussion auf Twitter aus

Während viele Fans der NDW-Ikone für ihre Wutrede Beifall zollten, verließen einige die Veranstaltung daraufhin. Auf Twitter schreibt ein Zuschauer: "Ich habe das Nena Konzert jetzt vorzeitig verlassen. Querdenker Parolen und nicht eingehaltene Hygienekonzepte kann ich nicht gutheißen." Auch ein weiterer erklärt, nach 20 Minuten die Show verlassen zu haben.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Twitter). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Twitter über den Consent-Anbieter verweigert

Auf dem Kurznachrichtendienst sammelten sich innerhalb weniger Stunden tausende Tweets zu Nenas Auftritt, es entbrannte eine hitzige Diskussion.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Twitter). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Twitter über den Consent-Anbieter verweigert

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Twitter). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Twitter über den Consent-Anbieter verweigert

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Twitter). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Twitter über den Consent-Anbieter verweigert

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Twitter). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Twitter über den Consent-Anbieter verweigert

Es ist nicht das erste Mal, dass Nena für Kontroversen sorgt. Im März 2021 bedankte sie sich bei zehntausenden Querdenkern, nachdem eine Corona-Demonstration in Kassel eskaliert war. Ihren Instagram-Post untermalte sie mit einem Song des umstrittenen Künstlers Xavier Naidoo, welcher wegen der Verbreitung von Verschwörungstheorien seinen Job bei DSDS verloren hatte.

Ob sich Nena nach ihrem Auftritt in Berlin selbst als Querdenkerin identifiziert? Ihr Management erklärte noch im Oktober 2020: "Sie stellt sich auf keine Seite, sondern hat eine Meinung und Gefühle, denen sie in erster Linie in ihrer Musik Ausdruck verleiht."