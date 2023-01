30 Kilo weniger nach Magen-OP: DSDS-Star Menowin Fröhlich zeigt sich sichtlich erschlankt

Noch im August 2022 brachte Menowin Fröhlich 160 Kilo auf die Waage. Ein halbes Jahr später hat der ehemalige DSDS-Star ordentlich abgespeckt. Wie hat er das geschafft und wie sieht der Sänger mit 30 Kilo weniger aus?

Die Situation, in der Menowin Fröhlich sich noch vor einigen Monaten befand, beschrieb er damals als "lebensgefährlich". 160 Kilo wog der Sänger und war darüber sichtlich verzweifelt. Doch heute zeigt er sich erschlankt und bringt weniger Gewicht auf die Waage.

Menowin Fröhlich: Durch einen Unfall nahm er zu

Im Frühjahr 2020 knickte Menowin Fröhlich mit seinem Fuß um, konnte zeitweise nicht mehr richtig gehen und begann, aus Frust zu essen. Doch die Gewichtszunahme von 60 Kilo rüttelte ihn wieder wach, er beschloss, ärztliche Hilfe zu suchen. "Wenn ich die OP jetzt nicht durchführen würde, dann würde ich mich tot fressen", erklärte er damals gegenüber RTL.

Magen-Operation: So konnte Menowin Fröhlich 30 Kilo abnehmen

Der ehemalige DSDS-Star, der in der Vergangenheit aufgrund von Drogenproblemen mit einigen Skandalen zu kämpfen hatte, ließ eine Schlauchmagen-Operation vornehmen. "Ich habe rund 30 Kilogramm verloren. Seitdem geht es mir gesundheitlich schon wieder viel besser und wie neu geboren", sagt er im Gespräch mit " ". So sah Menowin Fröhlich noch im September 2022 mit seinem problematischen Übergewicht aus:

Kaum wiederzuerkennen: Menowin Fröhlich hat ordentlich abgespeckt

Inzwischen ist der Sänger auf dem Weg zu einem gesünderen Körperbild und hat noch einiges vor: "Ich werde auch weiterhin fit bleiben und achte auf eine gesunde Ernährung." Auf einer Veranstaltung Anfang Januar zeigte er sich deutlich erschlankt und glücklich:

Menowin Fröhlich präsentierte sich bei der Präsentation seiner Single "In Ewigkeit" sichtlich erschlankt. © IMAGO / Future Image

Auch musikalisch will Menowin Fröhlich wieder durchstarten und bringt bald seine neue Single "In Ewigkeit" heraus. Vielleicht wird man ihn bald auch mal wieder in einer Reality-Show sehen. 2015 nahm er bei "Promi Big Brother" teil und war 2019 gemeinsam mit seiner Frau Senay in "Das Sommerhaus der Stars" zu sehen.