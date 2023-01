Jenny Elvers packt aus: "Marc Terenzi war ein Urlaubsflirt"

Lange waren Jenny Elvers und Marc Terenzi nicht zusammen. Bereits nach wenigen Monaten trennten sich der Reality-Star und der Sänger wieder. Für Jenny Elvers stand jedoch schon vorher fest, dass das Ganze nur ein Urlaubsflirt war, wie sie jetzt in einem Podcast erzählte.

Die Beziehung zwischen Jenny Elvers (50) und Marc Terenzi (44) war kurz und schmerzlos. Nach wenigen Monaten Beziehung folgte die Trennung. Im NDR-Podcast " " sprach Jenny Elvers jetzt über ihren Ex-Freund.

Jenny Elvers: "Das war ganz klassisch, wie man einen Urlaubsflirt hat"

"Marc ist ein ganz eigener Typ, den ich auch schon sehr, sehr lange kenne", erklärt Jenny Elvers Podcast-Moderatorin Ilka Petersen (45). Bei den Dreharbeiten zum "Club der guten Laune" im Januar 2022 funkte es dann zwischen Elvers und Terenzi. ""Es war warm, es war lustig, es war schön. Marc und ich sind relativ früh aus der Sendung rausgeflogen und dann waren wir in einer lustigen Runde im Hotel."

Mehr als ein Urlaubsflirt vor der traumhaften Kulisse Thailands war die Romanze für Elvers allerdings nicht: "Das war ganz klassisch, wie man einen Urlaubsflirt hat." Bereits im Flieger zurück nach Deutschland stand für die 50-Jährige fest, dass daraus nichts wird, "aber dann hat sich alles so verselbstständigt." Ab März 2022 waren die beiden dann ein Paar.

Kurzes Liebesglück: Jenny Elvers zog die Reißleine

Im Juli 2022 verkündete Terenzi "Bild" gegenüber die Trennung. Bei "Alles auf Anfang" erklärte Jenny Elvers: "[Es] war so viel los und ich habe an der Stelle die Reißleine gezogen, wo es auch richtig war, sonst wären wir noch durch 38 andere Formate irgendwie gegangen." Das wollte der Reality-Star auf keinen Fall: "Ich bin sehr happy, dass ich das nicht gemacht habe und dass er dann diese ganzen anderen Sendungen mit jemand anderem machen kann."

Böses Blut herrscht zwischen Jenny und Marc nicht. Die beiden haben immer wieder Kontakt und verstehen sich sehr gut: "Er ist wirklich ein lieber Kerl, wir passen nur überhaupt nicht zusammen."

Marc Terenzi hat sich schnell getröstet

Auch der Sänger verkraftete die Trennung sehr gut. Schon Ende August machte der Sänger sein Liebesglück mit Verena Kerth (41) öffentlich. Aktuell zeigt sich das Paar schwer verliebt in Australien, wo Kerth am diesjährigen Dschungelcamp teilnehmen wird. Mit Ex-Dschungelkönig Terenzi hat sie dafür den perfekten Begleiter an ihrer Seite.